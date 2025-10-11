PM Modi आज कृषि क्षेत्र के लिए करेंगे 35,440 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री धन-धान्य स्कीम की भी करेंगे शुरुआत

Prime Minister Narendra Modi Today News, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि क्षेत्र को 35,440 करोड़ रुपए की 2 महत्वाकांक्षी कृषि योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan-Dhanya Scheme) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Pulse production mission) शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) में सुबह साढ़े दस बजे कार्यक्रम शुरू होगा। बता दें कि मोदी सरकार का ध्यान किसानों की आय बढ़ाने पर है।

20 किसानों से मिलेंगे पीएम, इनमें हिसार के कृष्ण व शशि भी

पीएम मोदी किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। वह हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले दो प्रगतिशील किसानों कृष्ण कुमार और शशि कुमार बैनीवाल से भी बात करेंगे और उनके साथ दोपहर का भोजन करेंगे। बता दें कि इवेंट के इतर पीएम का देश के चुनिंदा 20 किसानों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है जिनमें में हरियाणा के शशि व कृष्ण भी शामिल हैं। दलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए इन किसानों को चुना गया है। कृष्ण कुमार हिसार के रावलवास गांव निवासी हैं। वहीं 35 साल के शशि कुमार खरिया गांव के रहने वाले हैं।

शशि कुमार ने एक एकड़ से शुरू की थी चने की खेती

शशि कुमार दस पढ़े हैं और उन्हें पहली बार किसी सम्मान के लिए चुना गया है। उन्होंने 2013 में एक एकड़ से चने की खेती शुरू की थी और अब वह 13 एकड़ में चने की खेती कर रहे हैं। पीएम का आज का विशेष कार्यक्रम, कृषि में देश की आत्मनिर्भरता, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने व किसानों के कल्याण की उनकी निरंतर बचनबद्धता को दर्शाता है। दोनों कृषि योजनाओं के तहत किसानों को समर्थन देने के साथ ही, आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और किसान केंद्रित पहलों में अहम उपलब्ध्यिों पर फोकस किया जाएगा।

पीएम धन-धान्य योजना का यह है उद्देश्य

पीएम धन-धान्य योजना 24,000 करोड़ की है। इसका मैन मकसद 2030-31 तक दलहन की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाकर 3.1 करोड़ हेक्टेयर करना है। वर्तमान में यह 2.75 करोड़ हेक्टेयर है। इस साथ ही इस स्कीम का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी, टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाना, पंचायत व ब्लॉक स्तर पर फसलों के भंडारण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना फसल विविधीकरण आदि है। इसके अलावा 100 चयनित जिलों में दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना और सिंचाई सुविधाओं में सुधार भी इस योजना का उद्देश्य है।

6,265 करोड़ के अन्य प्रोजेक्ट्स का भी उदघाटन व शिलान्यास

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर 11,440 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मुख्य मकसद दाल प्रोडक्शन के स्तर में सुधार, दालों की खेती के क्षेत्र को बढ़ाना खरीद, प्रसंस्करण को मजबूत करना व भंडारण तथा नुकसान में कमी सुनिश्चित करना है। पीएम इसके अलावा 6,265 करोड़ रुपए की और इन परियोजनाओं का भी करेंगे उदघाटन व शिलान्यास करेंंगे।

