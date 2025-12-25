PM Modi Lucknow Visit : पीएम मोदी आज लखनऊ में करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण

By
Harpreet Singh
-
0
111
PM Modi Lucknow Visit : पीएम मोदी आज लखनऊ में करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
PM Modi Lucknow Visit : पीएम मोदी आज लखनऊ में करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण

करीब डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना, यूपी पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध

PM Modi Lucknow Visit (आज समाज), लखनऊ : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से यूपी दौरे पर हैं। पीएम के दौरे को लेकर एक तरफ जहां लोगों में उत्साह है वहीं प्रदेश पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम आज लखनऊ में बसंतकुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में फैला है और इसके निर्माण पर 232 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। इस दौरान वे तीन विभूतियों अटल बिहारी वापजेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीन दयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे। इन विभूतियों के संस्मरणों को संजोने के लिए बने म्यूजियम का लोकार्पण भी होगा। प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमाएं लगी हैं।

केंद्रीय रक्षा मंत्री और यूपी सीएम भी रहेंगे मौजूद

इस आयोजन में डेढ़ लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री करीब दो बजे आयोजन स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। लोकार्पण के लिए आयोजन स्थल के साथ पूरे शहर को सजाया व संवारा गया है। आयोजन स्थल को भव्य बनाने के लिए कई प्रदेशों से बेहतरीन फूल वाले पौधे मंगाए गए हैं।

इस तरह रहेगी सुरक्षा व्यवस्था

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। कार्यक्रम स्थल व उसके आसपास के पूरे इलाके पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। हर जगह चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के लिए 18 पुलिस उपायुक्त, 26 अपर पुलिस उपायुक्त, 80 सहायक पुलिस आयुक्त, 189 इंस्पेक्टर, 1367 दरोगा, 214 महिला दरोगा, 4312 सिपाही, 997 महिला सिपाही, 18 कंपनी पीएसी, 4 कंपनी आरएएफ, 8 बम निरोधक दस्ता, एनएसजी की दो टीमें, एटीएस की एक टीम, एंटी ड्रोन की दो टीमें, एक एंटी माइन टीम, 14 एंटी सबोटाज टीम तैनात की गई है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी की जा रही है। क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। पुलिस की चार टीमों को रिजर्व में रखा गया है।

इन अस्पतालों में बनाया गया सेफ अस्पताल

शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से केजीएमयू, पीजीआई और लोकबंधु अस्पताल को सेफ हाउस बनाया गया है। लोकबंधु की टीम एयरपोर्ट पर मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा एंबुलेंस, प्रधानमंत्री के ब्लड ग्रुप के लाइव डोनर की भी पुख्ता व्यवस्था कर रखी गई है।

ये भी पढ़ें : India-US Trade Deal : हम दबाव में आकर अपना डेयरी सेक्टर नहीं खोलेंगे : गोयल