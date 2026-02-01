PM Modi Punjab Visit : आज पंजाब को दो बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी

एक दिवसीय दौर के दौरान जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला जाएंगे, प्रदेश भाजपा नेताओं से भी बैठक का कार्यक्रम

PM Modi Punjab Visit (आज समाज), नई दिल्ली : पीएम मोदी आज कई माह बाद एक बार फिर से पंजाब जा रहे हैं। ज्ञात रहे कि पीएम मोदी इससे पहले मानसून में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए पंजाब गए थे। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु रविदास जयंती समारोह के अवसर पर जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला पहुंचेंगे। यहां पर वे कुछ समय बीताएंगे।

लंगर छकेंगे और संत निरंजन दास के साथ अकेले मुलाकात करेंगे। इस दौरान एक तरफ जहां पंजाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीएम के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे वहीं सीएम व उनके कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के भी पहुंचने की सूचना है। इसके साथ ही पीएम डेरा बल्लां से जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट में बने नए टर्मिनल का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।

पीएम के दौरे को राजनीति से न जोड़ा जाए

पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि इस दौरे को राजनीति से न जोड़ा जाए। पीएम का डेरा बल्लां के साथ पुराना भावनात्मक नाता है। पीएम मोदी ने संत निरंजन दास के साथ बंद कमरे में 10 मिनट की मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को उनको सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की है। भाजपा की तरफ से पीएम से मुलाकात के लिए 100 के करीब लोगों का चुनाव किया गया है। पीएम डेरे से संतों की वाणी के संदेश के साथ बीजेपी की पंजाब को लेकर सोच को भी दोहराएंगे। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम के इस दौरे को बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है।

जनता की पुरानी मांग आज होगी पूरी

संत रविदास जयंती पर पीएम आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण श्री गुरु रविदास जी करेंगे। इसके बाद लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट में बने नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट करना इलाके के लोगों की पुरानी मांग है। लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से पंजाब के उद्योग और व्यापार के लिए विकास का नया दरवाजा खुलेगा। धार्मिक और सरकारी कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इसमें वे पंजाब के मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक हालातों का फीडबैक लेंगे।

