PM Modi News : पीएम मोदी आज वितरित करेंगे 61 हजार नियुक्ति पत्र

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18वें रोजगार मेले को करेंगे संबोधित

PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पीएम का यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। जिसमें वे 18वें रोजगार मेले के तहत यह नियुक्ति पत्र युवाओं को वितरित करेंगे। इस दौरान पीएम एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ज्ञात रहे कि पीएम पहले भी रोजगार मेलों के माध्यम से लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं। देश भर में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 11 लाख से अधिक भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं। 18वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।

बीते रोज चुनावी सभा में विरोधियों पर कसा था तंज

ज्ञात रहे कि शुक्रवार को पीएम मोदी एक दिवसीय दौरे के दौरान केरल और तमिलनाडु पर थे। इस दौरान जहां उन्होंने केरल में कई परियोजनाओं की सौगात जनता को दी। वहीं तमिलनाडु में डीएमके पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम ने कहा कि तमिलनाडु के लोग डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। यहां पर डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुक्रवार को पीएम ने दो रैलियों को संबोधित किया।

केरल के तिरुवनंतपुरम में 55 मिनट की स्पीच में पीएम ने कहा कि 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी। 1987 में पहली बार अहमदाबाद में नगर निगम में जीत हासिल की, वैसे ही बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में हासिल की। यहां से केरल में भाजपा की नींव पड़ गई है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में पीएम ने कहा कि राज्य के लोग डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। डीएमके सरकार का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। पीएम ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा कि तमिलनाडु सरकार बस एक परिवार की जी हुजूरी में लगी है।

एनडीए की डबल इंजन सरकार बनना तय

डीएमके ने वादे बहुत किए लेकिन काम जीरो रहा। डीएमके सरकार को लोग सीएमसी सरकार बोल रहे हैं। यानी करप्शन माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार। तमिलनाडु की जनता डीएमके को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। यहां एनडीए की डबल इंजन सरकार बनना तय है। डीएमके में वही आगे बढ़ता है जिसके पास करप्शन रूट, एब्यूज वूमेन रूट और एब्यूज अवर कल्चर रूट हैं। यही कारण है कि डीएमके में वहीं लोग आगे बढ़ रहे हैं जिन्हें ये सब काम आते हैं। तमिलनाडु का बच्चा बच्चा जानता है कि कहां कितना करप्शन हो रहा है और ये कमाई किसकी जेब में जा रही है।

