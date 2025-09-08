PM Modi Punjab Visit Update : पीएम मोदी आज दोपहर बाद आएंगे पंजाब

बाढ़ग्रस्त एरिया का लेंगे जायजा, कर सकते हैं बड़ा ऐलान

PM Modi Punjab Visit Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब वर्तमान में इस सदी की सबसे बड़ी बाढ़ का सामना कर रहा है। वह पिछले करीब एक पखवाड़े से अधिक समय से बाढ़ग्रस्त है। पंजाब के सभी जिले बाढ़ प्रभावित हैं और यहां के 1600 से ज्यादा गांवों की करीब एक लाख 75 हजार हेक्टेयर फसल बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। यही नहीं करीब साढ़े तीन लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और इस बाढ़ ने किसानों और पशुपालकों की कमर तोड़ डाली है। पिछले सप्ताह जहां केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा किया था वहीं आज प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त एरिया का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं।

पीएम करीब तीन बजे पहुंचेंगे पंजाब

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित पंजाब दौरे पर आ रहे हैं। बुधवार को पीएम मोदी बाढ़ पीड़ितों का दर्द समझने और स्थिति का जायजा लेने पंजाब पहुंचेंगे। वे दोपहर करीब तीन बजे सूबे के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम शाम लगभग सवार चार बजे गुरदासपुर पहुंचेंगे।

जहां वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालातों पर चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वे गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ-साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे। पीएम के इस दौरे का मकसद इस कठिन समय में पंजाब के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है।

पंजाब सरकार ने की विशेष पैकेज की मांग

पंजाब सरकार की ओर से उनके साथ कौन रहेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है मगर पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से 20 हजार करोड़ के अंतरिम राहत पैकेज की मांग की है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा कहते हैं कि मोदी का पंजाब में स्वागत है। सरकार उम्मीद करती है कि पंजाब के लिए दिल खोलकर राहत पैकेज का एलान करेंगे। सरकार की मांग है कि वे पंजाब का पुराना 60 हजार करोड़ का बकाया भी रिलीज करवा दें ताकि बाढ़ की मार झेल रहे पंजाबियों की मदद की जा सके।

ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करेगा शिरोमणि अकाली दल