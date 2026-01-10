PM Modi Gujarat Visit : पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर में करेंगे ओंकार मंत्र का जाप

Harpreet Singh
प्रधानमंत्री का तीन दिवसीय गुजरात दौरा आज से शुरू

PM Modi Gujarat Visit (आज समाज), नई दिल्ली : पीएम मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उनका यह दौरा राजनीतिक कम लेकिन अध्यात्मिक ज्यादा होगा। पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी आज सोमनाथ पहुंचेंगे। वे रात करीब 8 बजे ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो देखेंगे।

11 जनवरी को सुबह करीब 9:45 बजे प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में भाग लेंगे, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने के लिए आयोजित एक औपचारिक जुलूस है। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। इसके बाद, पीएम मोदी सुबह लगभग 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। फिर वे सुबह 11 बजे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात में रहेंगे। वे इस दौरान सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे और राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सोमवार को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव में शामिल होंगे।

यात्रा से पहले पीएम ने यह पोस्ट डाला

सोमनाथ की अपनी निर्धारित यात्रा से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोमनाथ धाम की चिरस्थायी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंंने कहा कि भगवान श्री सोमनाथ सृष्टि के कण-कण में विराजते हैं। उनकी अखंड आस्था अनंत काल से निरंतर प्रवाहित हो रही है। वे सदैव भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक रहेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘पवित्र सोमनाथ धाम की भव्य विरासत सदियों से लोगों की चेतना को जागृत करती रही है। यहां से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा युगों-युगों तक आस्था, साहस और आत्मसम्मान का दीपक प्रज्वलित करती रहेगी।’ संस्कृत श्लोकों को साझा करते हुए उन्होंने आगे कहा, ‘आदिनाथेन शर्वेण सर्वप्राणिहिताय वै’।

