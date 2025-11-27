PM Modi Video Conference: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में किया भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इंफिनिटी कैंपस परिसर का शुभारंभ

PM Modi Inaugurats Indian Space Startup Skyroot, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को हैदराबाद में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इंफिनिटी कैंपस परिसर का शुभारंभ किया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये वह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्काई रूट के प्रथम आर्बिटल रॉकेट विक्रम-एक का अनावरण भी किया। मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार के ऐतिहासिक अंतरिक्ष सुधारों प्रकाश भी डाला।

बड़े बदलावों से गुजर रहा भारतीय अंतरिक्ष

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 6-7 वर्ष में इंडियन स्पेस सेक्टर बड़े बदलावों से गुजर रहा है और अब यह सहयोगी, खुला व नवाचार से प्रेरित अर्थतंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने से देश के युवा, विशेषतौर पर ‘जेन जी यूथ’ को काभी लाभ उठाने के अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा, भारत के पास स्पेस सेक्टर में क्षमताएं हैं। ये क्षमताएं सिर्फ कुछ ही देशों के पास हैं।

हमारे पास दुनिया के बेहतरीन प्रक्षेपण स्थल

मोदी ने कहा, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन प्रक्षेपण स्थल, कुशल इंजीनियर, व उच्च गुणवत्ता उत्पादन अर्थतंत्र हैं। इसके अलावा हमारे पास नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला माइंड सेट भी है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की युवा शक्ति जोखिम उठाने वाली है। उसमें नवाचार है और स्काई रूट का इंफिनिटी कैंपस देश की नई सोच, नवाचार व युवा शक्ति का प्रतिबिंब है। इसी के चलते भारत आज विविध क्षेत्र में नई बुलंदियां छू रहा है।

