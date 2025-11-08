PM Modi Varanasi Visit: प्रधानमंत्री ने बनारस से चार वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी

PM Modi Today In Varanasi, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां से सुबह 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेनें वाराणसी-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर चलेंगी, जिससे देश के कई क्षेत्रों में तेज़ यात्रा और बेहतर कनेक्टिविटी का वादा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये देश के लोगों के ट्रेनों हैं और भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए और बनाई गई हैं।

वंदे भारत ट्रेनों की संख्या में निरंतर जारी रहेगी वृद्धि

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इन ट्रेनों से यात्रा का समय कम होने, क्षेत्रीय गतिशीलता में वृद्धि होने और कई राज्यों में पर्यटन एवं व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या में निरंतर वृद्धि जारी रहेगी, जो आधुनिक और कुशल यात्री रेल परिवहन पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी बनारस-खजुराहो वंदे भारत

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। इस मार्ग पर वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में यह ट्रेन लगभग 2 घंटे 40 मिनट बचाएगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा न केवल तेज़ यात्रा प्रदान करेगी, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, जिससे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल खजुराहो की यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक हो जाएगी।

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत : 7.45 घंटे में पूरी करेगी यात्रा

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी यात्रा लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरी करेगी, जिससे यात्रा का समय लगभग 1 घंटे कम हो जाएगा। यह ट्रेन लखनऊ, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को लाभान्वित करेगी, साथ ही रुड़की होते हुए हरिद्वार तक पहुँच को भी बेहतर बनाएगी। रेलवे ने कहा कि यह सेवा मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

