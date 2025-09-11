PM Modi Varanasi Visit Live: आज यूपी और उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी, वाराणसी में मॉरीशस के पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम से की मुलाकात

रोड शो में पीएम के काफिले पर लोगों ने बरसाए फूल

PM Modi At Varanasi, (आज समाज), लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले पड़ाव में वह प्रसिद्ध तीर्थनगरी व अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम भी आज वाराणसी की यात्रा पर हैं और पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा मोदी ने रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने वाराणसी में रोड शो भी निकाला।

रामगुलाम के साथ की द्विपक्षीय बैठक

प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में मॉरीशस उनके साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। मीटिंग में क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस रहा। वाराणसी में पीएम के रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क के किनारे मौजूद थे। भीड़ ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री की कार पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया।

16 सितम्बर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे रामगुलाम

9 से 16 सितम्बर तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा, मॉरीशस को दुनिया का दूसरा भारत माना जाता है। उन्होंने बताया कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम कल यानि बुधवार को काशी आए थे। दयाशंकर मिश्रा ने कहा, नवीनचंद्र रामगुलाम की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद निश्चित रूप से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे।

उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मोदी

प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण के बाद वह आपदा से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण भू-धंसाव जारी है। नुकसान की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार ने केंद्र से 5,702 करोड़ रुपए राहत सहायता मांगी है। एक केंद्रीय टीम पहले ही प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर चुकी है।

