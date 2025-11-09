PM Modi Uttrakhand Tour: वोकल फॉर लोकल से पूरा होगा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प

PM Modi Addresses Uttrakhand, (आज समाज), देहरादून:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के रजत जयंती (Silver Jubilee) समारोह में पहुंचे और प्रदेश को 8 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनओं की उन्होंने सौगात दी। दरअसल, आज 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए और इस उपलक्ष्य में राज्य की धामी सरकार ने दून में कार्यक्रम आयोजित किया था। पीएम आज सुबह इसमें भाग लेने के लिए दून पहुंचे। मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। पीएम ने इस दौरान एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

एफआरआई में कार्यक्रम को किया संबोधित 

प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह स्थल पर पहुंचकर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफआरआई) में कार्यक्रम को संबोधित किया। गढ़वाली में भाषा में अपने संबोधन की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद जनता से कहा कि आप सभी को राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं।

उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है भारत सरकार 

प्रधानमंत्री  ने कहा, आज से 25 साल बाद देश जब आजादी के 100 साल का जश्न मनाएगा तो अभी से देश की जनता लक्ष्य बनाए। पीएम ने कहा, भारत सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, मैं उत्तराखंड के हर नागरिक व हर परिवार के बेहतर भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं।

एफआरआई में लगाई है खास प्रदर्शनी 

पीएम मोदी ने भाजपा की डबल इंजन सरकार की अहमियत बताई। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा होगा, इसका मंत्र भी बताया। धामी सरकार ने एफआरआई में रजत जयंती पर लगाई गई खास प्रदर्शनी भी लगाई है जिसे पीएम मोदी ने देखा और लोगों से भी इसे देखने की अपील की।

उत्तराखंड को नई ऊर्जा प्रदान करने में जुटा है केंद्र 

पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को नई ऊर्जा प्रदान करने में जुटी है। उन्होंने कहा, साथियों, देश ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और वोकल फॉर लोकल के जरिये यह संकल्प पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि वेडिंग डेस्टिनेशन में भी उत्तराखंड काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा, मेरा अभियान है- वेड इन इंडिया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में अभियान को तेज गति मिली है।

