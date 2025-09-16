PM Modi Turns 75 : बचपन में मगरमच्छ का बच्चा उठाकर घर ले आए थे मोदी

PM Narendra Modi 75th Birthday(आज समाज) : पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। पीएम मोदी से जुड़े कई रोचक किस्से हैं, जिनमें एक बार बचपन में वे नदी से एक मगरमच्छ के बच्चे को उठाकर घर ले आए थे। फिर अपनी मां की सीख से सबक लेते हुए उन्होंने मगरमच्छ को वापस नदी में छोड़ दिया। पीएम मोदी ने यह किस्सा मशहूर टीवी शो मैन वर्सेज वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स के साथ साझा किया था।

यह किस्सा पहली बार टीवी पर 12 अगस्त 2019 को दिखा, जब पीएम नरेंद्र मोदी नेशनल जियोग्राफिक चैनल के मशहूर शो मैन वर्सेज वाइल्ड में नज़र आए। इस शो के लोकप्रिय होस्ट और अपने हैरतअंगेज कारनामों से दुनिया को हैरान करने वाले बेयर ग्रिल्स भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की शूटिंग उत्तराखंड के नैनीताल स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई थी। शो के दौरान लोगों ने पीएम मोदी और बेयर ग्रिल्स के बीच जबरदस्त जुगलबंदी देखी।

साझा की बचपन की कहानी

जब ग्रिल्स और पीएम मोदी नदी के बीचों-बीच नाव पर थे, तब पीएम मोदी ने ग्रिल्स के साथ बचपन की एक कहानी साझा की। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे बचपन में एक बार वे एक मगरमच्छ के बच्चे को घर लाए थे। पीएम मोदी ने ग्रिल्स को बताया कि वे बहुत गरीबी में रहते थे।

घर में नहाने के लिए बाथरूम तक नहीं था। ऐसे में उन्हें नहाने के लिए नदी किनारे जाना पड़ता था। एक बार उन्होंने नदी किनारे एक मगरमच्छ के बच्चे को देखा। वे उसे उठाकर घर ले आए. जब ​​उनकी माँ को यह बात पता चली, तो उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद, उन्होंने मगरमच्छ को वापस नदी किनारे छोड़ दिया।

बचपन से ही प्रकृति से लगाव

शो के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही प्रकृति से बहुत लगाव रहा है। इसीलिए उन्होंने हिमालय की यात्रा भी की है। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर हम प्रकृति से लड़ते हैं, तो नुकसान हमारा ही होता है और अगर हम प्रकृति को स्वीकार करते हैं, तो वह भी हमें स्वीकार करती है।