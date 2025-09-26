PM Modi: प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में भेजे 10,000 रुपए

PM Launched Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और इसके तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। यानी कुल ट्रांसफर की गई राशि 7,500 करोड़ रुपए है जो महिलाओं के अकाउंट्स में भेजी गई।

कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम नीतीश व अन्य मंत्री

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य मंत्री भी वर्चुअल कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘नवरात्रि के इन शुभ दिनों में बिहार की महिलाओं की खुशी में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा, मैं स्क्रीन पर लाखों महिलाओं को देख रहा हूं और उनका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं।

योजना का उद्देश्य स्वरोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाना

बिहार की एनडीए सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना का लॉन्च महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा,इस योजना के तहत, हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद की आजीविका गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

प्रत्येक लाभार्थी को मिलेगा 10,000 रुपए अनुदान

अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा, और बाद के चरणों में 2 लाख रुपएतक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकती है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बिहार की बेटियों और बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिला लाभार्थियों को कुल 7,500 करोड़ रुपए (प्रत्येक को 10,000 रुपए) ट्रांसफर किए। इससे न केवल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित होगा।

महिलाओं के लिए नहीं थी पिछली सरकार : नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि बहुत काम हो रहा है और प्रधानमंत्री भी आपके लिए काम कर रहे हैं। पिछली सरकार महिलाओं के लिए नहीं थी। क्या आप जानते हैं, जब लालू यादव को हटाया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश ने कहा, उन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी। हम अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। हम पूरे बिहार के लिए काम करते हैं।

