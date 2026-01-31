PM Modi Today News: प्रधानमंत्री 1 फरवरी को पंजाब दौरे पर, गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा आदमपुर एयरपोर्ट का नाम

PM Modi Punjab Tour, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फरवरी यानी कल रविवार को पंजाब दौरे पर जाएंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, दोपहर करीब पौने चार बजे पीएम आदमपुर एयरपोर्ट (Adampur Airport) जाएंगे और संत गुरु रविदास (Saint Guru Ravidas) जी की 649वीं जयंती के अवसर पर वहां वह एयरपोर्ट के नए नाम ‘श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट, आदमपुर’ का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वह पंजाब के लुधियाना (Ludhiana) में हलवारा एयरपोर्ट (Halwara Airport) पर टर्मिनल बिल्डिंग (Terminal Building) का भी उद्घाटन करेंगे।

एयरपोर्ट का नाम बदलना पूजनीय संत को सम्मान

जयंती पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलना उस पूजनीय संत और समाज सुधारक को सम्मान देता है, जिनकी समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती रहती हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को और आगे बढ़ाते हुए, हलवारा एयरपोर्ट पर उद्घाटन की जाने वाली टर्मिनल बिल्डिंग, प्रदेश के लिए एक नया प्रवेश द्वार स्थापित करेगी। यह हवाई अड्डा लुधियाना और उसके आसपास के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की सेवा करेगा।

हलवारा रणनीतिक रूप से अहम वायु सेना स्टेशन

लुधियाना जिले में स्थित, हलवारा एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय वायु सेना स्टेशन का भी घर है। लुधियाना में पहले के एयरपोर्ट पर अपेक्षाकृत छोटा रनवे था, जो छोटे आकार के विमानों के लिए उपयुक्त था। कनेक्टिविटी में सुधार करने और बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए, हलवारा में एक नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया गया है, जिसमें एक लंबा रनवे है जो ए320-प्रकार के विमानों को संभालने में सक्षम है।

टर्मिनल में कई हरित और ऊर्जा-कुशल विशेषताएं शामिल

प्रधानमंत्री के सतत और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप, टर्मिनल में कई हरित और ऊर्जा-कुशल विशेषताएं शामिल हैं, जिसमें एलईडी लाइटिंग, इंसुलेटेड छत, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज और जल उपचार संयंत्र, और लैंडस्केपिंग के लिए पुनर्नवीनीकरण पानी का उपयोग शामिल है। वास्तुशिल्प डिजाइन पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो यात्रियों को एक विशिष्ट और क्षेत्रीय रूप से प्रेरित यात्रा अनुभव प्रदान करता है।

भाजपा पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान

भाजपा के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा एक विशेष दिन हो रही है जब केंद्रीय बजट भी पेश किया जा रहा है, जो इस बात पर जोर देता है कि प्रधानमंत्री आस्था और श्रद्धा को कितना महत्व देते हैं। उन्होंने इस यात्रा को पंजाब के लिए स्नेह और सम्मान का संदेश बताया और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से इसे राजनीतिक नजरिए से न देखने का आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री की यात्रा को राजनीतिक लाभ के बजाय आस्था, श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से लागू करेंगे एयरपोर्ट का नाम

सुनील जाखड़ ने कहा कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास एयरपोर्ट करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और प्रधानमंत्री अब अपने दौरे के दौरान इसे औपचारिक रूप से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डेरा भी जाएंगे और वहां श्रद्धांजलि देंगे। जाखड़ के अनुसार, यह कदम एक ऐसे समुदाय के प्रति सम्मान दिखाता है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने उसे नजरअंदाज किया या गलत समझा और इसे पूरे समाज के प्रति एक समावेशी कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए।

