PM Modi Today News: प्रधानमंत्री ने किया 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन

PM Modi Inaugrated CSPOC, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान सदन (Samvidhan Sadan) के सेंट्रल हॉल में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (CSPOC), 2026 का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने पीएम के आगमन पर उनका स्वागत किया।

ओम बिरला करेंगे उच्च-स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता

ओम बिरला उच्च-स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसमें 42 कॉमनवेल्थ देशों के 61 स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारी, साथ ही चार अर्ध-स्वायत्त संसदों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो इस कार्यक्रम के वैश्विक स्तर और महत्व को दर्शाता है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और आॅस्ट्रेलिया सहित कई देशों के प्रतिनिधिमंडल भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

कई समकालीन संसदीय मुद्दों पर होगा विचार-विमर्श 

जानकारी के मुताबिक सीएसपीओसी लोकतांत्रिक संस्थानों और आधुनिक विधायी प्रथाओं को मजबूत करने के लिए कई समकालीन संसदीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। मुख्य विषयों में स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों की बदलती भूमिका, संसदीय कामकाज में तकनीकी नवाचार, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ नागरिक जुड़ाव को बढ़ाना शामिल है।

चर्चा के लिए निर्धारित प्रमुख विषयों में ये शामिल होंगे 

चर्चा के लिए निर्धारित प्रमुख विषयों में ‘संसद में एआई (AI), नवाचार, निगरानी और अनुकूलन को संतुलित करना’, जिसका नेतृत्व मलेशिया करेगा। सोशल मीडिया और सांसदों पर इसका प्रभाव, जिसे श्रीलंका प्रस्तुत करेगा और संसद की सार्वजनिक समझ और मतदान से परे नागरिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियाँ, जिसमें नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका का योगदान होगा। अन्य सत्र सांसदों और संसदीय कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, साथ ही मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखने में स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर एक विशेष पूर्ण चर्चा भी होगी।

युगांडा में होस्ट किया गया था 27वां एडिशन

ओम बिरला ने बुधवार को 28वें सीएसपीओसी से पहले एक स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सीएसपीओसी की मेजबानी भारतीय संसद 14 से 16 जनवरी तक कर रही है और यह भागीदारी के मामले में सबसे बड़ा होगा। सीएसपीओसी  का 27वां एडिशन जनवरी 2024 में युगांडा में होस्ट किया गया था, और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, हरिवंश, और उस कॉन्फ्रेंस में कढऊ के लीडर ने युगांडा से 2026 में भारत में होने वाले उरढडउ के 28वें एडिशन के होस्ट के तौर पर पदभार संभाला था।

