कुरनूल में सुपर जीएसटी-सुपर सेविंग्स प्रोग्राम में भाग लेंगे पीएम

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में इसके लिए न्योता भेजा था

Prime Minister Narendra Modi Today AP Visit, (आज समाज), नई दिल्ली/अमरावती: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वह प्रदेश को 13,430 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे और इसके बाद कुरनूल में सुपर जीएसटी-सुपर सेविंग्स प्रोग्राम में भी भाग लेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (CM Chandrababu Naidu) ने प्रधानमंत्री को हाल ही में इसके लिए न्योता भेजा था। कुरनूल में पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

शिवाजी स्पूर्ति केंद्र भी जाएंगे प्रधानमंत्री

श्रीशैलम में स्थित श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम से पीएम अपने आंध्र दौरे की शुरुआत करेंगे।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 12 ज्योतिलिंर्गों और 52 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर में पीएम सुबह पहले पूजा-अर्चना करेंगे। वह शिवाजी स्पूर्ति केंद्र भी जाएंगे।

यह है देवस्थानम की एक अनूठी विशेषता

श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम की एक अनूठी विशेषता यह है कि यहां एक ही परिसर में एक ज्योतिर्लिंग व एक शक्ति पीठ का सह-अस्तित्व है। इसी वजह से पूरे देश में यह अपनी तरह का एक अनूठा मंदिर है। वहीं शिवाजी स्पूर्ति केंद्र एक स्मारक परिसर है और इसके 4 किनारों पर राजगढ़, प्रतापगढ़, राजगढ़, शिवनेरी किलों और रायगढ़ किलों के मॉडल बनाए गए हैं। इस केंद्र में शिवाजी महाराज की स्मृति को समर्पित एक ध्यान कक्ष भी है।

1,200 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास व शुभारंभ

प्रधानमंत्री कुरनूल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ करेंगे। इनमें 1,200 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कुरनूल-3 पूलिंग स्टेशन पर 2,880 करोड़ की ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्टस भी शामिल है। वह इसका नींव पत्थर रखेंगे। पीएम 4,920 करोड़ की ओरवकल औद्योगिक क्षेत्र व कडप्पा के कोप्परथी औद्योगिक क्षेत्र की भी आधारशिला रखेंगे स करेंगे। इनसे एक लाख रोजगार पैदा होने और तकरीबन 21,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है।

