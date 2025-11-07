PM Modi In Bihar, (आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग के बाद अब राजनीतिक पार्टियों दूसरे और अंतिम चुनाव के लिए जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद और कैमूर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर ‘जंगलराज’ को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर निशाना साधा।

भाषण की शुरुआत महागठबंधन पर हमले से की

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत ही महागठबंधन पर हमले से की। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत गुरुवार को हुई वोटिंग में कांग्रेस और आरजेडी का गुब्बारा पूरी तरह फट गया है और इन दोनों दलों के समर्थक भी ‘फिर एक बार एनडीए सरकार’ का नारा लगा रहे हैं।

हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं आरजेडी-कांग्रेस के लोग

पीएम ने कहा, आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार के लोगों को हमेशा गुमराह करने की कोशिश की है और इस बार भी ये लोग यही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘जंगलराज’ के युवराज से जब सवाल किया जाता है कि घोषणा पत्र में जो उन्होंने बड़े-बड़े वादे किए हैं वे कैसे पूरे करेंगे, तो उनका जवाब होता है कि उनके पास इसकी योजना है।

आरजेडी का गाना – ‘आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार’

पीएम ने कहा, प्रचार के दौरान आरजेडी और कांग्रेसी नेताओं के गाने ही ऐसे वायरल हो रहे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार में संलिप्ता की बातें पहले ही उजागर हो रही हैं। उन्होंने कहा, आरजेडी वालों का एक गाना वायरल हो रहा है कि ‘आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार’।

जनता से रंगदारी वसूलेंगे आरजेडी के लोग

प्रधानमंत्री ने कहा, अब प्रदेश की जनता सोचे कि आरजेडी के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार सत्ता पर काबिज हो और अपहरण और रंगदारी का काम फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों से कहा, इस तरह के गानों से साफ है कि आरजेडी वाले लोग आपको रोजगार नहीं देंगे। इसके विपरीत ये आपसे रंगदारी वसूलेंगे।

