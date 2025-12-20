PM Modi to Visit West Bengal: आज पश्चिम बंगाल में मोदी की मेगा रैली! 3200 करोड़ की सौगात, असम का दौरा भी तय

PM Modi to Visit West Bengal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं, जहां वह लगभग ₹3,200 करोड़ की अहम नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे—जिसे आने वाले चुनावों से पहले बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाद में, वह असम जाएंगे और ₹15,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे, जिसमें गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल भी शामिल है।

SIR विवाद पर ममता को निशाना बनाने की तैयारी

नदिया के रानाघाट में अपनी रैली के दौरान, PM मोदी NH-34 के बड़े चार-लेन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसका मकसद यात्रा के समय को कम करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस दौरे का राजनीतिक रूप से बहुत महत्व है क्योंकि CM ममता बनर्जी के साथ SIR मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा है।

बड़ी कनेक्टिविटी को बढ़ावा

इन प्रोजेक्ट्स में NH-34 के अहम हिस्से शामिल हैं, जिनसे यात्रा का समय लगभग दो घंटे कम होने और कोलकाता, सिलीगुड़ी और पड़ोसी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। असम में, PM मोदी गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और एक बड़े फर्टिलाइज़र प्लांट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे।

