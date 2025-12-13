PM Modi News : पीएम मोदी अगले सप्ताह करेंगे पूर्वी अफ्रीका की यात्रा

अपने चार दिवसीय दौर के दौरान तीन देशों में जाएंगे मोदी, अहम व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद

PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : पीएम मोदी आने वाले सप्ताह में पूर्वी अफ्रीका की यात्रा करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम तीन अहम देशों के राष्टÑ प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के दौरान अहम व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी 15-16 दिसंबर को जॉर्डन में राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।

पीएम मोदी जॉर्डन में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे और प्राचीन व्यापार संबंधों से जुड़े ऐतिहासिक शहर पेट्रा का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 16-17 दिसंबर को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा जाएंगे। यह उनका इस पूर्वी अफ्रीकी देश का पहला दौरा होगा। वे इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के साथ व्यापार, निवेश, कृषि, खनन, आईटी और विनिर्माण सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 17 से 18 दिसंबर को अपनी यात्रा के तीसरे चरण में ओमान पहुंचेंगे।

भारत और ओमान में होगा अहम समझौता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ओमान यात्रा के दौरान भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को अंतिम रूप देने को लेकर बेहद आशावादी उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण चटर्जी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम इस समझौते को लेकर बहुत आशावादी हैं। दोनों देशों की टीमें इसके जल्द अंतिम रूप के लिए लगातार काम कर रही हैं।’ उन्होंने कहा कि यदि यह समझौता मोदी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित होता है, तो इससे भारत-ओमान आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय खुलेगा।

ओमान की सेना ने जगुआर को सेवनिवृत्त किया

ओमान की ओर से भारत को जगुआर जेट के स्पेयर पार्ट्स देने की खबरों पर विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि रिपोर्ट्स का कुछ हिस्सा सही नहीं था, लेकिन यह तय है कि ओमान की वायुसेना ने जगुआर विमानों को सेवानिवृत्त कर दिया है और वे उपलब्ध स्पेयर पार्ट्स भारत को देने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा, ‘इन पार्ट्स की आपूर्ति आने वाले दिनों में शुरू होने की उम्मीद है।’

बीते वित्त वर्ष में दोनों देशों में हुआ इतना व्यापार

भारत और ओमान के बीच 2024-25 में आपसी व्यापार 10.61 अरब डॉलर तक पहुंचा है। दोनों देशों के बीच कई संयुक्त उद्यम (जेवी) चल रहे हैं, जो ओमान की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देश संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और हाई-लेवल विजिट जैसी गतिविधियों में सक्रिय साझेदारी रखते हैं। हाल के वर्षों में भारत और ओमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाया है।

