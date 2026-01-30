PM Modi: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शाश्वत आदर्श देश की यात्रा का मार्गदर्शक

पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य ने दी श्रद्धांजलि

PM Modi On Mahatma Gandhi 78th Death Anniversary, नई दिल्ली: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शुक्रवार को 78वीं पुण्यतिथि थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तथा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस दौरान उन्हें राजघाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना में भी लिया भाग

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं ने इस मौके पर राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके शाश्वत आदर्श को राष्ट्र की यात्रा का मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों और न्याय, सद्भाव तथा मानवता की सेवा पर आधारित भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ओम बिरला ने राजघाट पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सम्मिलित होकर महात्मा गांधी के सत्यनिष्ठ जीवन, अदम्य त्याग, नैतिक साहस और अहिंसा के चरम आदर्शों का स्मरण किया।

आलोकित करती रहेगी ज्योति : लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बापू का समग्र जीवन मानवता, करुणा और आत्मशुद्धि का वह उज्ज्वल दीपस्तंभ है, जिसकी ज्योति युग-युगांतर तक राष्ट्रीय चरित्र, सामाजिक संवेदना और सामूहिक विवेक को आलोकित करती रहेगी। साथ ही चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भी राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन : प्रधानमंत्री

राजघाट में बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने से पहले प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू ने हमेशा स्वदेशी पर जोर दिया, जो एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी एक मूलभूत स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कार्य देश के लोगों को कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।

महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की भी सराहना की

पीएम मोदी ने पोस्ट में महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की भी सराहना की। उन्होंने लिखा, पूज्य बापू ने हमेशा मानवता की रक्षा के लिए अहिंसा पर जोर दिया। इसमें ऐसी शक्ति है जो बिना हथियारों के दुनिया को बदल सकती है। अहिंसा परम धर्मस्त-तथाहिंसा परंतप:, अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्म: प्रवर्तते (अहिंसा परम कर्तव्य है, अहिंसा परम तपस्या है। अहिंसा परम सत्य है, और यह धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाती है)।

हर साल पुष्पांजलि अर्पित करने राजघाट जाते हैं प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी हर साल महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट जाते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके मद्देनजर हमेशा की तरह इस बार भी 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी स्मृति स्थल, राजघाट पर होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी।

प्रार्थना के लिए जा नाथूराम गोडसे ने मारी थी गोली

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी 30 जनवरी, 2026 को गोलियों का शिकार हो गए। उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने उस समय की जब वे रोजाना की प्रार्थना के लिए जा रहे थे।

