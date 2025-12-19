PM Modi: डब्ल्यूएचओ के वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री

PM Modi Today News, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित होने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी है। तीन दिवसीय कार्यक्रम में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में चल रहा है और आज इसका आखिरी दिन है।

एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री

बता दें कि डब्ल्यूएचओ का द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक वैश्विक विज्ञान-आधारित तथा लोगों पर केंद्रित एजेंडे को आकार देने में भारत की बढ़ती लीडरशिप व अग्रणी पहलों को दर्शाता है। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी योग प्रशिक्षण पर डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल रिपोर्ट व आयुष में 11 साल के बदलाव पर एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। वह पारंपरिक चिकित्सा खोज स्थल भी जाएंगे, जो भारत व विश्व की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई तथा समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी है।

अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे

प्रधानमंत्री वर्ष 2021-2025 के लिए योग के संवर्धन व विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हासिल करने वालों को सम्मानित भी करेंगे। पुरस्कार योग को कल्याण, संतुलन व सद्भाव के लिए एक शाश्वत अभ्यास के रूप में पुन: स्थापित करते हैं, जो एक स्वस्थ और मजबूत नए भारत में योगदान देता है। प्रधानमंत्री मोदी अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। यह टिकट भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत की वैश्विक प्रासंगिकता का प्रतीक है।

तीन दिवसीय समिट में वैश्विक नेताओं, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और स्वदेशी ज्ञान धारकों के बीच टिकाऊ, न्यायसंगत व साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देने पर बारीकी से विचार-विमर्श किया गया।

