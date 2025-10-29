PM Modi Today Mumbai Visit, (आज समाज), मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (बुधवार) मुंबई का दौरा करेंगे और शहर के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित भारत समुद्री सप्ताह (IMW) 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर लिखा, मैं मुंबई में चल रहे भारत समुद्री सप्ताह 2025 से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। मैं मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव (Maritime Leaders Conclave) में बोलूंगा और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करूंगा।

सुधारों को उजागर करने का एक बेहतरीन मंच

पीएम मोदी ने कहा, यह (IMW) समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने व उसमें भारत के सुधारों को उजागर करने का एक बेहतरीन मंच है। उन्होंने कहा, भारत समुद्री सप्ताह 2025 का प्रमुख कार्यक्रम, वैश्विक समुद्री कंपनियों के सीईओ, ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम, प्रमुख निवेशकों, नीति-निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाएगा। यह फोरम सतत समुद्री विकास, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, हरित नौवहन और समावेशी नीली अर्थव्यवस्था रणनीतियों पर संवाद के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा।

4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी, समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप, एक महत्वाकांक्षी, भविष्योन्मुखी समुद्री परिवर्तन के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक चार रणनीतिक स्तंभों – बंदरगाह-आधारित विकास, नौवहन और जहाज निर्माण, निर्बाध रसद और समुद्री कौशल निर्माण – पर आधारित इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण का उद्देश्य देश को दुनिया की अग्रणी समुद्री शक्तियों में स्थान दिलाना है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत समुद्री सप्ताह 2025 (India Maritime Week 2025), इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार के प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा, जो नौवहन, बंदरगाहों, जहाज निर्माण, क्रूज पर्यटन और नीली अर्थव्यवस्था वित्त के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा।

27 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम

27 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलने वाले IMW 2025 का विषय है ‘महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण’। यह प्रदर्शनी भारत के वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने के रणनीतिक रोडमैप को प्रदर्शित करती है। आईएमडब्ल्यू 2025 में 85 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 1,00,000 से अधिक प्रतिनिधि, 500 से अधिक प्रदर्शक और 350 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हैं।

