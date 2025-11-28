PM Modi: प्रधानमंत्री आज गोवा के दौरे पर, भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट प्रतिमा का अनावरण

By
Vir Singh
-
0
24
PM Modi
PM Modi: प्रधानमंत्री आज गोवा के दौरे पर, भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट प्रतिमा का अनावरण
  • प्रधानमंत्री 3:45 मिनट पर गोवा स्थित मठ में पहुंचेंगे

PM Modi Today Schedule, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के दौरे पर हैं और वहां वह 77 फीट ऊंची भगवान राम (Lord Ram) की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दक्षिण गोवा स्थित ऐतिहासिक ‘श्री संस्थान गोकर्ण जीवत्तम मठ’ में कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और भारत के प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार द्वारा बनाई गई यह विशालकाय यह मूर्ति दुनिया में सबसे ऊंची होगी। बता दें कि गुजरात में ‘स्टैच्यू आफ यूनिटी’ भी राम सुतार ने ही तैयारी की थी। सुबह पहले वह प्रधानमंत्री कर्नाटक (Karnataka) पहुंचे और वहां उडुपी (Udupi) में रोड शो किया। दोपहर बाद करीब चार बजे वह गोवा पहुंचेंगे।

प्रधानमंत्री कर्नाटक पहुंचे, उडुपी में रोड शो किया

पीएम द्वारा भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किए जाने का कार्यक्रम मठ की ‘550 वर्ष पुरानी परंपरा’ के उपलक्ष्य में 7 दिसंबर तक चल रहे आयोजनों का हिस्सा है। आयोजकों के अनुसार उत्सव के दौरान रोज 7,000 से 10,000 श्रद्धालु मठ परिसर पहुंचेंगे। परिसर को पूरी तरह नए रूप में सजाया-संवारा गया है। पीएमओ के मुताबिक 3 बजकर 45 मिनट पर प्रधानमंत्री के मठ में पहुंचने की सूचना है। उनके विमान के उतरने के लिए मठ के अंदर ही हेलीपैड तैयार किया गया है। मठ में आयोजित कार्यक्रम में गोवा सीएम प्रमोद सावंत, राज्यपाल अशोक गजपति राजू, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक व गोवा कैबिनेट के मंत्री व अन्य गणमान्य भी पीएम के साथ मौजूद रहेंगे।

डाक टिकट व स्मारक सिक्का भी करेंगे जारी

‘श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ’ दक्षिण गोवा के कनाकोना कस्बे में है और यह लगभग लगभग 370 वर्ष पहले स्थापित किया गया था। आज भी य एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित है। मठ के 550वें वर्ष के उत्सव ‘सार्ध पंचशतामनोत्सव’ के सुअवपर प्रधानमंत्री मठ के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा वह मठ द्वारा विकसित किए गए ‘रामायण थीम पार्क गार्डन’ का भी शुभारंभ करेंगे। मोदी इस अवसर पर विशेष डाक टिकट व स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। इसके बाद वह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

ये भी पढ़ें: PM Modi Video Conference: प्रधानमंत्री ने किया भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इंफिनिटी कैंपस का शुभारंभ