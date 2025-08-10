PM Modi: प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन

PM Modi Today In Bengaluru, (आज समाज), नई दिल्ली/बेंगलुरु: प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। शहर की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन एक ऐसा कॉरिडोर है जो आखिरकार महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी क्षेत्र को बाकी नेटवर्क से जोड़ेगा। पीएम इस कार्यक्रम में बेंगलुरु-बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ होगा।

बेंगलुरु में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रधामनंत्री के दौरे के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने बेंगलुरु में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने उद्घाटन स्थलों के आसपास उचित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। पीएम मोदी औपचारिक ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे।

कई इलाकों के लिए गेम-चेंजर हो सकती है येलो लाइन

बेंगलुरु के दक्षिणी हिस्से के लिए मेट्रो की येलो लाइन को गेम-चेंजर माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार विशेषतौर पर यह उन इलाकों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है जहां तेज आवासीय और औद्योगिक विकास लंबे समय से सार्वजनिक परिवहन क्षमता से आगे निकल गया है। बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन तकनीकी पार्कों, आवासीय केंद्रों और विनिर्माण क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे सिल्क बोर्ड जंक्शन जैसे जाम वाले इलाकों में भीड़भाड़ कम होने की संभावना है।

येलो लाइन मेट्रो की खास बातें

येलो लाइन आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक 19.15 किमी लंबी है और इसमें 16 स्टेशन पड़ते हैं।

यह लाइन दक्षिण बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के प्रमुख नियोक्ताओं से जोड़ती है, जिनमें इंफोसिस, बायोकॉन और टीसीएस शामिल हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे प्रतिदिन लगभग 8 लाख यात्रियों को सेवा मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख पड़ावों में सिल्क बोर्ड जंक्शन,बीटीएम लेआउट, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बोम्मासंद्रा औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।

सिल्क बोर्ड जंक्शन पर यातायात प्रवाह में काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

इस कॉरिडोर का निर्माण अनुमानित 5,056.99 करोड़ की लागत से किया गया है।

उद्घाटन, नम्मा मेट्रो के तीसरे चरण के शिलान्यास के साथ होगा, जो 15,611 करोड़ की लागत से 44.65 किमी का विस्तार है।

उद्घाटन, नम्मा मेट्रो के तीसरे चरण के शिलान्यास के साथ होगा, जो 15,611 करोड़ की लागत से 44.65 किमी का विस्तार है। मूल रूप से 15 अगस्त के लिए निर्धारित, प्रधानमंत्री द्वारा इसे पहले पूरा करने के आग्रह के बाद लॉन्च की तारीख 10 अगस्त कर दी गई।

पूरा होने पर, तीसरे चरण से दक्षिणी बेंगलुरु के लगभग 25 लाख निवासियों को लाभ होने का अनुमान है, जिससे अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार होगा और शहरी आवागमन का दबाव कम होगा।

नियमित सेवाएं 11 अगस्त से शुरू होंगी, जिसमें शुरूआत में आरवी रोड और बोम्मासंद्रा के बीच हर 25 मिनट में तीन ट्रेनें चलेंगी।

