PM Modi: प्रधानमंत्री ने आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से जाना कुशलक्षेम

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Vir Singh
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PM Modi
PM Modi: प्रधानमंत्री ने आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से जाना कुशलक्षेम

PM Modi, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण गारू से बात की और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। उनकी हाल ही में सर्जरी हुई थी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, पवन कल्याण से बात की और उनका हालचाल पूछा। वे बहुत साहसी हैं और मुझे यकीन है कि वे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उन्होेंने लिखा पवन जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।

चंद्रबाबू नायडू ने भी अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं

आंध्र सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी शनिवार को अपने उपमुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, पवन कल्याण गारू की सर्जरी के बाद उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मेरी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि वे जल्द ही अपनी ताकत वापस पाएं और पहले से भी अधिक स्वस्थ होकर लौटें।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे पवन

राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने एक पोस्ट में कहा, मैं उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण के सर्जरी के बाद शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ईश्वर उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शक्ति प्रदान करें। पवन कल्याण के राजनीतिक सचिव पी. हरिप्रसाद के एक बयान के अनुसार, पार्टी प्रमुख की शनिवार शाम को सर्जरी हुई। वे पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे।

पूरी तरह स्वस्थ होने में लगेगा समय : अस्पताल

डॉक्टरों ने संकेत दिया है कि पूरी तरह ठीक होने में लंबा समय लग सकता है, हालांकि, वे 10 दिन के आराम के बाद अपने आधिकारिक कर्तव्य फिर से शुरू कर सकते हैं। पी. हरिप्रसाद ने कहा, जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण की शनिवार शाम को सर्जरी हुई। शुक्रवार सुबह अपने अधिकारियों के साथ प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करते समय उन्हें काफी तकलीफ महसूस हुई। अपने डॉक्टरों की सलाह पर, उन्होंने शुक्रवार के अपने आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए और अस्पताल गए।

सप्ताह से दस दिन तक आराम की सलाह

आधिकारिक बयान में कहा गया, अस्पताल में डॉक्टरों ने मेडिकल जांच की, जिसमें एमआरआई भी शामिल था। रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, मेडिकल टीम ने फैसला किया कि सर्जरी जरूरी है और उन्होंने यह प्रक्रिया पूरी की। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वे एक सप्ताह से दस दिन के आराम के बाद अपने आधिकारिक कर्तव्य फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि लंबे समय तक सावधानियां बरतना जरूरी होगा, और पूरी तरह ठीक होने में अधिक समय लग सकता है।

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