PM Modi: प्रधानमंत्री ने रोपा कदम्ब का पौधा, किंग चार्ल्स ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया था गिफ्ट

PM Modi Today Planted Kadamba Tree At His Residence, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स तृतीय की ओर से गिफ्ट किया गया पौधा लगाया। यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के सम्राट किंग चार्ल्स ने प्रधानमंत्री को उनके 75वें जन्मदिन 17 सितंबर पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल से प्रेरित होकर पौधा उपहार में भेजा था। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी।

‘एक पेड़ मां के नाम’ से प्रेरित होकर भेजा पौधा : ब्रिटिश उच्चायोग

ब्रिटेन के उच्चायोग के अनुसार प्रिंस चार्ल्स ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप कदम्ब का पेड़ भेजकर बेहद खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी के हालिया अभियान ‘एक पेड़ मां के नाम’ से प्रेरित होकर उन्होंने पौधा भेजकर मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं। पीएम की ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल से प्रेरित यह भाव पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रिंस चार्ल्स की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना है।

मोदी ने भी ब्रिटेन दौरे के दौरान ‘सोनोमा’ का पौधा किया था गिफ्ट

पीएम मोदी इस वर्ष जुलाई में ब्रिटेन के दौरे पर गए थे और उस दौरान उन्होंने भी किंग चार्ल्स को उपहार दिया था। ब्रिटिश उच्चायोग ने इसे याद करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जुलाई में अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल के तहत किंग चार्ल्स को ‘सोनोमा’ का एक पौधा भेंट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने किंग चार्ल्स के साथ अपनी मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा था, महामहिम चार्ल्स तृतीय के साथ उनकी भेंट शानदार रही। उन्होंने कहा, हमने बैठक के दौरान भारत-ब्रिटेन के रिश्तों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की।

किंग चार्ल्स के साथ महत्वपूर्ण पहलुओं पर हुई थी चर्चा

पीएम मोदी के अनुसार किंग चार्ल्स के साथ जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई उनमें विजन 2035 के मद्देनजर व्यापार व निवेश् की प्रगति और सीईटीए शामिल थी। स्वास्थ्य व शिक्षा और कल्याण के अलावा मुख्य तौर पर आयुर्वेद तथा योग भी बातचीत हुई। बता दें कि इन क्रियाओं के प्रति किंग चार्ल्स बहुत समर्पित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने किंग चार्ल्स के साथ पर्यावरण संरक्षण व स्थिरता पर भी चर्चा की।

ये भी पढ़ें : PM Modi MP Visit: प्रधानमंत्री ने अपने 75वें जन्मदिन पर धार में किया पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ, पाकिस्तान पर बरसे मोदी