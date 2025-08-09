PM Modi: प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ पर प्रतिभागियों को दी श्रद्धांजलि

PM Modi On Quit India movement, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) की आज 83वीं वर्षगांठ (83rd anniversary) और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूवमेंट में भाग लेने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने वालों के साहस ने देशभक्ति की एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने अनगिनत लोगों को आजादी की तलाश में एकजुट किया।

महात्मा गांधी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन

प्रधानमंत्री ने कहा, हम उन सभी बहादुर लोगों को गहरी कृतज्ञता के साथ याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) (बापू) के प्रेरक नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) में भाग लिया। बता दें कि बापू ने 1942 में ब्रिटिश शासन के खात्मे की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसके परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों ने कांग्रेस के लगभग पूरे नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया था।

