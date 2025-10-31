PM Modi: गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री, आज केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता परेड में होंगे शामिल

PM Modi Today News, (आज समाज), गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात पहुंचे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। वह गुरुवार शाम को गुजरात पहुंचे थे। पीएम थोड़ी देर में राष्ट्रीय एकता के नायक सरदार वल्लभभाई पटेल (, Sardar Vallabhbhai Patel) की 150वीं जयंती (150th birth anniversary) के उपलक्ष्य केवड़िया में आयोजित मुख्य समारोह (main function) में हिस्सा लेंगे। पहले वह केवड़िया में बनी स्टैच्यू आफ यूनिटी को पुष्पांजलि अर्पित कर सरदार पटेल को नमन करेंगे।

गुरुवार शाम को केवड़िया पहुंचे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद गुरुवार शाम को केवड़िया पहुंचे थे। वहां उन्होंने नर्मदा जिले के एकता नगर (Ekta Nagar) स्थित स्टैच्यू आफ यूनिटी परिसर (Statue of Unity Complex) में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। केवड़िया में पीएम ने ई-बसों को भी हरी झंडी दिखाई।

हेराल्डिंग टीम के 100 सदस्य करेंगे परेड का नेतृत्व

प्रधानमंत्री आज केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता परेड में शामिल होंगे। उन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी दी जाएगी। परेड में सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, और आईटीबीपी सहित 15 से अधिक टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। महिला अधिकारी परेड में शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करेंगी। हेराल्डिंग टीम के 100 सदस्य परेड का नेतृत्व करेंगे। चार स्कूल बैंड और नौ 9 बैंड टुकड़ियां परेड में प्रस्तुतियां देंगी।

एयरफोर्स की सूर्यकिरण टीम फ्लाई पास्ट करेगी

परेड के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान चलाए गए आपरेशन सिंदूर में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता व बीएसएफ के 16 पदक विजेता भी शामिल होंगे। परेड के बाद 10 झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें एनडीआरएफ, एनएसजी, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, अंडमान और निकोबार, उत्तराखंड, पुडुचेरी, और छत्तीसगढ़ की झांकियां शामिल होंगी। एयरफोर्स की सूर्यकिरण टीम फ्लाई पास्ट करेगी।

ये भी पढ़ें : PM In Muzaffarpur: हम छठ मैया को कर रहे यूनेस्को हेरिटेज टैग दिलाने की कोशिश