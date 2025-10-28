PM Modi Greets On Chhath, (आज समाज), नई दिल्ली: देशभर में चार दिवसीय आस्था का महापर्व छठ आज भगवान सूर्यदेव को प्रात:कालीन अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही संपन्न हो गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड समेत कई राज्यों में घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सभी श्रद्धालू भक्ति भाव में डूबे नजर आए। इस मौके पर छठ व्रती महिलाओं ने पारंपरिक छठ गीतों घाटों का माहौल पूरी तरह आस्थामय कर दिया।

भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई प्रमुख नेताओं ने इस अवसर पर समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भगवान सूर्यदेव को प्रात:कालीन अर्घ्य के साथ आज छठ महापर्व का समापन हो गया। उन्होंने कहा, चार दिन के इस अनुष्ठान में छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकआस्था और श्रद्धा के महापर्व का हिस्सा बने हर परिवार जन व व्रतियों और श्रद्धालुओं को मेरा हृदय से अभिनंदन। उन्होंने कहा, छठी मैया की अपार कृपा से सभी लोगों का जीवन सदैव आलोकित रहे।

भगवान सूर्य से समाज के विकास की कामना : धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, छठ पवित्रता, हमारी असीम आस्था, व आध्यात्मिकता का महापर्व है और मैं छठी मैया व भगवान सूर्य से समाज के विकास की कामना करता हूं। समस्त देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, छठी मैया का आशीर्वाद बिहार सहित देश के हर व्यक्ति व परिवार को मिले

सूर्यदेव को अर्पित अर्घ्य जीवन में भरता है ऊर्जा : रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, छठ पूजा का प्रात: सूर्यदेव को अर्पित अर्घ्य जीवन में ऊर्जा भरता है। उन्होंने कहा, आज सुबह दिल्ली की यमुना नदी भी इस दिव्य ऊर्जा से आलोकित हो गई। सीएम ने सभी आस्था के छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

ये भी पढ़ें : Chhath Puja Special: जानें कौन हैं छठी मैया? छठ महापर्व पर क्यों होती है छठी मैया के साथ सूर्यदेव की पूजा