PM Modi On Chhath: देश और दुनिया में सभी लोगों पर अपार कृपा बनाए रखें छठी मैया

गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं

PM Modi & Amit Shah On Chhath Mahaparv, (आज समाज), नई दिल्ली: नहाय-खाए के साथ आज से छठ महापर्व शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह व अन्य कई बड़े नेताओं ने इस अवसर पर देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और छठी मैया से उनकी सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। लोक आस्था और सूर्य उपासना का यह त्योहार चार दिन तक चलेगा। पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में छठ के सभी व्रतियों की अटूट भक्ति को नमन किया और इस महापर्व की बढ़ती वैश्विक मान्यता को उन्होंने स्वीकार भी किया।

पूजा का 4 दिन का कार्यक्रम

पहला दिन (नहाय-खाय) : स्नान कर सूर्य देव की पूजा और सात्विक भोजन।

दूसरा दिन (खरना) : रविवार – दिनभर व्रत और शाम को गुड़-चावल की खीर व रोटी का प्रसाद।

तीसरा दिन (संध्या अर्घ्य) : सोमवार – अस्त होते सूर्य को अर्घ्य।

चौथा दिन (उषा अर्घ्य और पारण) : मंगलवार – उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन।

संयम व सादगी का प्रतीक है छठ का पर्व

पीएम ने कहा, पूरी दुनिया में भारतीय परिवार पूरे मनोयोग के साथ छठ में भाग लेते हैं। उन्होंने कहा, छठी मैया सभी लोगों पर अपनी असीम अपार कृपा बनाए रखें। उन्होंने यह भी बताया कि छठ का पर्व संयम व सादगी का प्रतीक है और इसके नियमों व पवित्रता का पालन अद्वितीय है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर छठ घाटों का दृश्य सामाजिक और पारिवारिक सद्भाव की अद्भुत प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने इस त्योहार के गहन सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला।

आराधना, प्रकृति व प्रेम का अनूठा संगम

पीएम ने कहा, छठ आराधना, प्रकृति व प्रेम का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा, इसमें एक ओर जहां डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वहीं छठ पर्व का प्रसाद प्रकृति के विविध रंगों को भी अपने में समेटे है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान छठी मैया को समर्पित एक भक्ति गीत भी शेयर किया। बता दें कि छठ महापर्व न केवल पूर्वी यूपी या बिहार बल्कि देश के अलावा विदेश में भी उत्साह के साथ मनाया जाता है।

‘नहाय-खाय’ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं : अमित शाह

अमित शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा, आस्था, परंपरा व सामाजिक समरसता के पर्व छठ पूजा के ‘नहाय-खाय’ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, मैं छठी मैया से सभी श्रद्धालुओं के सुख व समृद्धि की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, जय छठी मैया! आस्था व सूर्य उपासना के इस महापर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

ये भी पढ़ें : Chhath Puja Special: जानें कौन हैं छठी मैया? छठ महापर्व पर क्यों होती है छठी मैया के साथ सूर्यदेव की पूजा