PM Modi On Bihar Elections: प्रधानमंत्री की बड़ी संख्या में मतदान की अपील

PM Modi Appeals Bihar Voters, (आज समाज), नई दिल्ली/पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं से बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के पहला चरण में, मैं सभी मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ मतदान करने का आग्रह करता हूं।

याद रखें – पहले मतदान, बाद में जलपान!

मोदी ने कहा, मैं राज्य के अपने सभी युवा साथियों को इस अवसर पर, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, विशेष बधाई देता हूं। याद रखें – मतदान करें, याद रखें – पहले मतदान, बाद में जलपान! प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब राज्य की 243 में से 121 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है। दो चरणों में होने वाला चुनाव बिहार के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा, जिसमें एनडीए और विपक्षी दल भारत ब्लॉक सहित प्रमुख दल राज्य में सत्ता के लिए होड़ में हैं।

तेजस्वी यादव ने भी की अपील

राजद नेता तेजस्वी यादव (RJD leader Tejashwi Yadav) ने भी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट में लिखा, बिहार के सभी भाग्य-निमार्ताओं को मेरा प्रणाम। आज मतदान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। बिहार का भविष्य आपके द्वारा दबाए गए एक बटन से तय होगा। लोकतंत्र, संविधान और मानवता की खातिर, यह नितांत आवश्यक है कि आप अपना वोट डालें।

कृपया मतदान अवश्य करें, चाहे कुछ भी हो जाए

तेजस्वी ने कहा, मैं सभी मतदाताओं, विशेषकर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली जेन-जेड, माताओं और बहनों, व्यापारियों, किसानों, दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों, प्रत्येक आम नागरिक, नौकरी के लिए कोचिंग जाने वाले प्रत्येक छात्र, अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे प्रत्येक मरीज और उनके परिवारों और बिहार के प्रत्येक योग्य मतदाता से अपील करना चाहता हूं: कृपया मतदान अवश्य करें, चाहे कुछ भी हो जाए।

एक-एक वोट जरूरी

बिहार का भाग्य तभी उज्ज्वल होगा जब आप में से हर एक अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। आपका वोट बिहार की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए याद रखें, बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए, अपना वोट अवश्य डालें। पहले मतदान करें, पूरी सावधानी से। बाकी सभी काम बाद में किए जा सकते हैं!

