PM Modi On Ajit Demise: लोगों के नेता थे अजीत पवार जी, जमीनी स्तर पर था उनका गहरा जुड़ाव

PM Modi On Ajit Pawar Sudden Demise: (आज समाज), नई दिल्ली/मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के अचानक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें एक जमीनी स्तर के नेता के रूप में याद किया। अजीत पवार की आज सुबह बारामती में एक चार्टर प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार की प्रशासनिक मामलों पर मजबूत पकड़ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य कई नेताओं ने भी उनके असामयिक निधन पर शोक जताया है।

मेहनत और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण

पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि अजीत पवार जी लोगों के नेता थे और उनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र में उनकी कड़ी मेहनत और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता था। वह महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्ति थे। इसी वजह से उन्हें राज्य के लोगों से हमेशा सम्मान मिलता था

असामयिक निधन बेहद चौंकाने वाला और दुखद

प्रधानमंत्री ने कहा, अजीत पवार की प्रशासनिक मामलों की समझ और गरीबों व दलितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी उल्लेखनीय था। उनका असामयिक निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। मोदी ने उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई है। एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, ओम शांति।

अजीत पवार के अचानक निधन की खबर से बहुत दुखी : शाह

अमित शाह ने कहा, अजीत पवार के अचानक निधन की खबर से बहुत दुखी हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले साढ़े तीन दशकों में महाराष्ट्र में समाज के हर वर्ग के कल्याण में पवार का योगदान शब्दों से परे है। गृह मंत्री ने अपनी मुलाकातों को याद करते हुए कहा कि पवार हमेशा राज्य के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते थे।

यह भी पढ़ें : Plane Crash: जब हवा में थम गई सांसें! भारत के 9 सबसे भयानक प्लेन हादसे