PM Modi Northeast Visit: असम को पीएम मोदी देंगे 18,530 करोड़ की मेगा सौगात

PM Modi Northeast Visit, आज समाज, दिसपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरा आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गया, जिसमें असम में प्रमुख विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ₹18,530 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

पहले दिन की मुख्य बातें

The entire day tomorrow, 14th September, will be devoted to the development of Assam! Projects worth over Rs. 18,530 crore will either be inaugurated or their foundation stones will be laid. The first programme will take place in Darrang, where the foundation stone will be laid… — Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025

शनिवार को, मणिपुर की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी असम पहुँचे। गुवाहाटी में, उन्होंने भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में भाग लिया और इस महान सांस्कृतिक प्रतीक को पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में शाम को, उन्होंने एक भव्य रोड शो का नेतृत्व किया, जिसका सड़कों पर खड़े हज़ारों उत्साही समर्थकों ने स्वागत किया।

असम में प्रमुख परियोजनाएँ

रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम दरांग में था, जहाँ उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना गुवाहाटी में रिंग रोड परियोजना है, जिससे शहर में बढ़ते यातायात की भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है।

बाद में गोलाघाट में, प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी परिसर में असम बायो-एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में एक पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखी, जिससे राज्य का औद्योगिक आधार और मज़बूत होगा।

अगला पड़ाव: पश्चिम बंगाल

असम दौरे के बाद, प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय दौरे (14-15 सितंबर) पर पश्चिम बंगाल जाएँगे। कोलकाता में, वह तीनों सेनाओं के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और कई अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गौरतलब है कि एक महीने से भी कम समय में यह प्रधानमंत्री का दूसरा बंगाल दौरा है।

अपने दौरे के इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया भी जाएँगे, जहाँ वे अतिरिक्त विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जो क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी पर उनकी सरकार के फोकस को रेखांकित करता है।