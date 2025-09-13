आज हिंसाग्रस्त मणिपुर भी जाएंगे प्रधानमंत्री

PM Modi arrived In Mozoram, (आज समाज), एजल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दो दिवसीय दौरे के तहत आज सुबह मिजोरम पहुंचे और उन्होंने वहां से बैराबी-सायरंग रेलवे लाइन समेत 9000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। बैराबी-सायरंग रेलवे लाइन तीन ट्रेनों- एजल के सायरंग से दिल्ली (आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस), सायरंग से गुवाहाटी व सायरंग से कोलकाता ट्रेनों को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री आज हिंसाग्रस्त मणिपुर भी जाएंगे। वह वहां भी राज्य को कई प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। अपने दौर के पहले पड़ाव में पीएम सुबह मिजोरम पहुंचे हैं।

पहली बार मिजोरम का सायरंग रेल से दिल्ली से सीधे जुड़ेगा

प्रोजेक्ट्स के शुभारंभ व शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज से मिजोरम की राजधानी एजल रेलवे मानचित्र पर होगा। यानि पहली बार, मिजोरम का सायरंग राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली से सीधे जुड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता व गुवाहाटी से भी पहली बार मिजोरम की ट्रेन कनेक्टिविटि हुई है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ वर्ष पहले एजल रेलवे लाइन की आधारशिला रखने का अवसर मिला था और आज हम इसे देशवासियों को समर्पित करते हुए गर्व महसूस करते हैं। पहली बार, मिजोरम का सैरांग राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली से सीधे जुड़ेगा। उन्होंने कहा, कठिन रास्तों सहित कई चुनौतियों को पार करते हुए, यह बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन एक वास्तविकता बन गई है। मोदी ने कहा, हमारे इंजीनियरों के कौशल और हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह ने इसे संभव बनाया है।

स्टार्टअप्स का प्रमुख केंद्र बन रहा पूर्वोत्तर

पीएम ने कहा, पूर्वोत्तर स्टार्टअप्स का प्रमुख केंद्र बन रहा है और मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में लगभग 4,500 स्टार्टअप और 25 इनक्यूबेटर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मिजोरम के युवा इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं और अपने और दूसरों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मिजोरम प्रतिभाशाली युवाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, हमारा काम उन्हें सशक्त बनाना है। हमारी सरकार यहां पहले ही 11 ए-क्लब आवासीय विद्यालय शुरू कर चुकी है। इसके अलावा यहां और छह विद्यालय शुरू करने की योजना है। पीएम ने कहा, भारत तेजी से वैश्विक खेलों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन रहा है। इससे देश में खेल अर्थव्यवस्था का भी निर्माण हो रहा है।

मिजोरम को भी मिल रहा हमारी खेल नीतियों का लाभ

पीएम मोदी ने कहा, मिजोरम में फुटबॉल और अन्य सभी खेलों में कई चैंपियन देने की अद्भुत परंपरा रही है। उन्होंने कहा, हमारी खेल नीतियों का लाभ मिजोरम को भी मिल रहा है। पीएम ने बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत, हम आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। हमारी सरकार ने हाल ही में, एक राष्ट्रीय खेल नीति, खेलो इंडिया खेल नीति भी पेश की है, जिससे मिजोरम के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे।

हमारे शासन में जो लोग हाशिये पर थे, वे अब मुख्यधारा में

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारे देश में अरसे से कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। ऐसे दलों का फोकस हमेशा उन जगहों पर रहा है जहां ज्यादा वोट व सीटें थीं। पीएम ने बताया कि मिजोरम जैसे राज्यों सहित पूरे पूर्वोत्तर को इस रवैये से बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण बहुत अलग है। मोदी ने कहा, जो पहले उपेक्षित थे, वे अब सबसे आगे हैं। जो लोग कभी हाशिये पर थे, वे अब मुख्यधारा में हैं।

