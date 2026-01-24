PM Modi News: आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियां को दी शुभकामनाएं

PM Modi On UP Foundation Day, (आज समाज), नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का आज 76वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के मेरे सभी परिवारजनों को हार्दिक बधाई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि में अमूल्य योगदान दिया है। इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला।

‘बीमारू’ से एक अनुकरणीय राज्य बनने की प्रशंसा की

पीएम मोदी ने राज्य के लोगों की भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि में अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा प्रदेश के लोगों ने भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि में अमूल्य योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने ‘बीमारू’ राज्य के एक अनुकरणीय राज्य बनने की भी प्रशंसा की और प्रदेश की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया।

राज्य के लोग भी विकास के लिए समर्पित

पीएम ने कहा, डबल-इंजन सरकार और विकास के लिए समर्पित यूपी के लोगों की भागीदारी से हमारे राज्य ने पिछले नौ वर्षों में ‘बीमारू’ राज्य से एक अनुकरणीय प्रांत बनने तक का सफर तय किया है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की क्षमता देश की प्रगति को गतिशील बनाए रखने में बहुत मूल्यवान साबित होगी।

आधुनिक गतिशीलता से धन्य है राज्य : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने एक समाचार लेख में लिखा है कि भारतीय संविधान को अपनाने से दो दिन पहले, 24 जनवरी, 1950 को, तत्कालीन ब्रिटिश प्रांत, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उन्होंने कहा, आज हम सभी गर्व के साथ उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे हैं। सीएम ने कहा, गंगा, यमुना और सरयू जैसी पवित्र नदियों से घिरा यह जीवंत राज्य समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक गतिशीलता से धन्य है।

वाराणसी सबसे पवित्र शहरों में से एक

प्रकृति के अलावा, यूपी वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज और सारनाथ जैसे सभ्यतागत शहरों के साथ लाखों लोगों के लिए तीर्थयात्रा की भूमि भी रही है। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी को सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, जो मंदिरों, आश्रमों और घाटों का घर है। इस शहर में देश के सबसे पवित्र मंदिरों में एक काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का सबसे व्यस्त घाट दशाश्वमेध घाट और सारनाथ शामिल हैं, जो पहले एक बौद्ध तीर्थ स्थल था जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था।

