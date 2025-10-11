PM Modi News: प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को दी 2 अहम योजनाओं की सौगात

PM Modi Today News, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को लगभग 35,440 करोड़ रुपए की दो महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात दी है। इनमें 24 हजार करोड़ रुपए की पीएम धन धान्य योजना भी है। कृषि क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई दूसरी महत्वपूर्ण योजना दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है। 11,440 करोड़ रुपए की इस स्कीम के तहत दालों में मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। इनके अलावा पीएम ने कृषि से संबंधित और योजनओं की भी शुरुआत की है।

पीएम धन-धान्य योजना का उद्देश्य

पीएम धन-धान्य योजना का उद्देश्य देश के 100 जिलों में किसानों को दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, फसलों में विविधता व फसल प्रबंधन को बेहतर बनाना है। साथ ही इस योजना का मकसद 2030-31 तक दलहन की खेती का क्षेत्रफल 2.75 करोड़ हेक्टेयर से बढ़ाकर 3.1 करोड़ हेक्टेयर करना है। इस साथ ही इस स्कीम का उद्देश्य टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाना, पंचायत व ब्लॉक स्तर पर फसलों के भंडारण को बढ़ावा देना आदि भी है।

कृषि आधारभूत ढांचा फंड योजना

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित जिन और स्कीम्स की आज लॉन्चिंग की गई है उनमें पशुपालन के लिए 17 विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं और इसके लिए लगभग 1166 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा कृषि आधारभूत ढांचा फंड योजना की शुरूआत की है। इस स्कीम पर 3,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

मतस्य पालन योजना के लिए 693 करोड़ मंजूर

मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय करने के लिए भी स्कीम चला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम के मुताबिक मतस्य पालन योजना के लिए भी लगभग 693 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

