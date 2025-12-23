PM Modi News: प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह जी को जयंती पर दी श्रद्धांजलि

PM Modi Today News, (आज समाज), नई दिल्ली: आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह (Chaudhary Charan Singh) जी की जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।

किसानों की समृद्धि के लिए जुटे रहे चौधरी चरण सिंह

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए लगा दिया। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह (Chaudhary Charan Singh) जी हमेशा किसानों की समृद्धि और कृषि की प्रगति के लिए जुटे रहे। उन्होंने कहा, एक कृतज्ञ राष्ट्र, देश के निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता।

संस्कृत सुभाषित साझा किया

पीएम मोदी ने किसानों की अहमियत पर भी आज एक संस्कृत सुभाषित (Sanskrit Subhashitas) -सुवर्ण-रौप्य-माणिक्य-वसनैरपि पूरिता:।तथापि प्रार्थयन्त्येव कृषकान् भक्ततृष्णया। सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा, समाज का अस्तित्व किसानों पर आधारित है। किसानों के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है।

जानिए क्या है सुभाषित का मतलब

प्रधानमंत्री द्वारा एक्स पर साझा किए गए सुभाषित का मतलब है कि चाहे किसी व्यक्ति के पास चांदी, सोना, उत्तम वस्त्र और माणिक्य जैसी समस्त भौतिक संपदाएं क्यों न हों, लेकिन इसके बावजूद भोजन के लिए उसे किसानों पर डिपेंट रहना पड़ता है।

