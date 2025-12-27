PM Modi News: श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चाई, न्याय और धर्म को बनाए रखने के लिए पीढ़ियों को करते हैं प्रेरित

PM Modi On Sri Guru Gobind Singh Ji Parkash Utsav, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम ने सिखों के 10वें गुरु (Sikh’s 10th Guru) के साहस, करुणा और बलिदान की स्थायी विरासत को याद किया।

निस्वार्थ कर्तव्य की ओर भी करते हैं मार्गदर्शन

प्रधान मंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चाई, न्याय और धर्म को बनाए रखने के लिए पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं, साथ ही लोगों को सेवा और निस्वार्थ कर्तव्य की ओर वह मार्गदर्शन भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पवित्र प्रकाश उत्सव पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। वह हमेशा साहस, करुणा और बलिदान के प्रतीक बने हुए हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें सच्चाई, न्याय, धर्म के लिए खड़े होने और मानवीय गरिमा की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं।

श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की यात्रा की झलकियां भी शेयर कीं

पीएम मोदी ने इस वर्ष की शुरुआत में सिख धर्म के पांच तख्तों में से एक और गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मस्थान तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की अपनी यात्रा की झलकियां भी साझा कीं। उन्होंने लिखा, यह इस साल की शुरुआत में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की मेरी यात्रा की तस्वीरें हैं, जहां मैंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोरा साहिब के दर्शन भी किए थे।

उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है प्रकाश पर्व

पीएम मोदी ने कहा, प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन का प्रतीक प्रकाश पर्व हर वर्ष उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों को प्रकाश (रोशनी) को दर्शाने के लिए जगमगाती रोशनी से सजाया जाता है। इसके बाद आनंद पाठ और प्रभात फेरी होती है, जो मुख्य त्योहार से कुछ दिन पहले शुरू होती है।

26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस

बता दें कि पिछले यानी 26 दिसंबर को, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के के छोटे बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान को याद करने के लिए पूरे देश में वीर बाल दिवस (Veer Bal Diwas) मनाया गया। इन दोनों साहिबजादों ने सिख धर्म की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए क्रमश: नौ और छह साल की कम उम्र में सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जनवरी, 2022 को घोषणा की थी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को हर वर्ष ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।

