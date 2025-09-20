PM Modi Today In Gujarat, (आज समाज), नई दिल्ली/गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। वह भावनगर के जवाहर मैदान में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में कई क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में मुंबई के इंदिरा डाक पर बना देश का सबसे बड़ा मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (एमआइसीटी) भी शामिल है जिसका पीएम उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रमुख परियोजनाओं में कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में एक नए कंटेनर टर्मिनल का शिलान्यास शामिल है।

ये भी पढ़ें : PM Modi ने रोपा कदम्ब का पौधा, किंग चार्ल्स ने जन्मदिन पर किया था गिफ्ट

‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम

भावनगर के जवाहर मैदान में आयोजित कार्यक्रम को ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री यहां कई क्षेत्रों के लिए आज 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। कार्यक्रम का मुख्य फोकस समुद्री क्षेत्र है, जिसमें पीएम मोदी 7,870 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना शामिल है। इंदिरा डॉक में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन और कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में नए कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला इनमें से प्रमुख हैं।

भावनगर, जवाहर मैदान, ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम, many project, Mumbai Indira Dock, Mumbai International Cruise Terminal, largest cruise terminal, Prime Minister, inauguration, Aaj Samaj Hindi News

अन्य समुद्री विकास परियोजनाएं

गुजरात के भावनगर से प्रधानमंत्री जिन समुद्री विकास परियोजनाओं की आज सौगात देने वाले हैं उनमें पारादीप बंदरगाह (ओडिशा) में नया कार्गो बर्थ और कंटेनर हैंडलिंग सुविधा, गुजरात में टुना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल, और कामराजर बंदरगाह (एन्नोर, तमिलनाडु), चेन्नई बंदरगाह, कार निकोबार द्वीप, दीनदयाल बंदरगाह (कांडला) में आधुनिकीकरण परियोजनाएं तथा पटना और वाराणसी में आंतरिक जलमार्ग सुविधाएं शामिल हैं।

गुजरात में 26,354 करोड़ की कई परियोजनाओं की भी शुरूआत

पीएम मोदी इसके अलावा गुजरात में 26,354 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की भी शुरूआत करेंगे। ये परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह बुनियादी ढांचा, सड़कें, स्वास्थ्य सेवा व शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी। गुजरात में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जिनमें छाड़ा बंदरगाह पर HPLNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल, गुजरात रिफाइनरी में एक्रिलिक्स और आक्सो अल्कोहल प्रोजेक्ट, 600 MW ग्रीन शू इनिशिएटिव और किसानों के लिए 475 MW PM-KUSUM सोलर फीडर शामिल हैं। बाडेली 45 MW सोलर PV प्रोजेक्ट और धोरडो गांव का पूर्ण सोलरकरण भी शुरू किया जाएगा।

अस्पताल का विस्तार, एनएच को 4 लेन बनाने की भी शुरुआत

स्वास्थ्य सेवा और शहरी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, भावनगर के सर टी. जनरल हॉस्पिटल और जामनगर के गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल में विस्तार के लिए शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी राज्य में कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों को बेहतर बनाने के लिए 70 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने की भी शुरुआत करेंगे।

धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का हवाई सर्वेक्षण

सरकार और निजी कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे सरकारी-निजी भागीदारी मजबूत होगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इसे सतत औद्योगिकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश के आधार पर एक हरित औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें : PM Modi MP Visit: प्रधानमंत्री ने अपने 75वें जन्मदिन पर धार में किया पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ, पाकिस्तान पर बरसे मोदी