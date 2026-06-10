PM Modi News: मोदी के नाम एक और कीर्तिमान, बने सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री

PM Modi News, (आज समाज), नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी आज लगातार सबसे लंबा शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें लगातार बतौर पीएम का पद संभाले हुए 12 साल पूरे हो गए। इस खुशी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश में कई जगहों पर जश्न मना रही है। पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 12 वर्ष कर शासन मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

कुछ रिकॉर्ड से अब भी मोदी दूर

हालांकि नेहरू-इंदिरा के कुछ रिकॉर्ड से अब भी मोदी दूर हैं। पीएम मोदी के नाम 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड है। बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने व देश की अर्थव्यवस्था को गति देने सहित कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी अचीवमेंट्स में सबसे लंबे समय तक गैर-कांग्रेसी पीएम रहने की उपलब्धि भी शामिल है।

अभी कई और रिकॉर्ड होना बाकी

अगर दिनों की बात करें तो पीएम मोदी लगातार 4,399 दिन देश पर शासन करके पंडित नेहरू के लगातार 4,398 दिन शासन (बतौर चुने हुए प्रधानमंत्री) करने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। मोदी के नाम अभी कई और रिकॉर्ड होना बाकी है। कुछ और रिकॉर्ड ऐसे भी हैं, जो अभी उनकी पहुंच से दूर हैं। उन्हें पार करने के लिए पीएम मोदी को कम से कम एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनना होगा।

इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने वाले नेता

पीएम मोदी इसी वर्ष 22 मार्च को राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों को मिलाकर देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने वाले नेता बने थे। उन्होंने लगातार कार्यकारी पद पर बने रहने के मामले में सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह पूरी उपलब्धि केवल किसी एक सरकार की लीडरशिप करते नहीं आई है। बल्कि 15 साल तक गुजरात का सीएम रहने का रिकॉर्ड और अब लगातार लगभग 12 साल से प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड शामिल है।

बतौर प्रधानमंत्री मई 2014 – वर्तमान

बतौर गुजरात सीएम पीएम मोदी 12 वर्ष से अधिक (अक्टूबर 2001 – मई 2014) तक रहे। वहीं बतौर प्रधानमंत्री वह 12 वर्ष से अधिक (मई 2014 – वर्तमान) समय तक रहे। मोदी ने बतौर गैर-कांग्रेसी पीएम के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को काफी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा वह पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने संसद में लगातार दो बार पूर्ण बहुमत (2014 और 2019 दोनों में) की सरकार बनाई। इनमें जहां बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े- 272 के पार थी, वहीं एनडीए का आंकड़ा 300 के पार ही था।

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