PM Modi News: छत्तीसगढ़ गठन के 25 वर्ष पूरे, रजत महोत्सव में भाग लेने रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री

- श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल में जन्मजात हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों से मिले पीएम
PM Modi Today Chhattisgarh Visit, (आज समाज), रायुपर: हरियाणा के साथ ही आज छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) का भी स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव (Chhattisgarh Silver Festival) में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वहां पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ के गठन को आज 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव आयोजित किया गया है।
विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व लोकार्पण भी करेंगे पीएम
पीएम मोदी के सुबह रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ( CM Vishnudev Sai) ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे पर प्रधामनंत्री प्रदेश में 14,260 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व लोकार्पण करने वाले हैं।
साय सरकार ने आयोजित किए हैं विभिन्न कार्यक्रम
छत्तीसगढ़ रजत जयंती (Chhattisgarh Silver Jubilee) वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश की साय सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों आयोजित किए हैं जिनमें पीएम मोदी शामिल होंगे। सुबह एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल (Sri Sathya Sai Sanjeevani Hospital) पहुंचे। अस्पताल में ‘दिल की बात’ कार्यक्रम के तहत ‘जीवन का उपहार’ कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पीएम ने शिरकत की।
बीमारियों से जूझ चुके व उपचार करवा चुके बच्चों से की बात
पीएम मोदी ने ‘जीवन का उपहार’ कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में भर्ती जन्मजात हृदय की बीमारियों से जूझ चुके व सफल उपचार करवा चुके 2500 बच्चों से बातचीत भी की। पीएम के रोगों से ग्रस्त बच्चों व उनके परिजनों से मिलने से बच्चों के चेहरे पर साहस व खुशी साफ नजर आ रही थी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि इन बच्चों की मुस्कराहट ही मानवता के लिए सच्ची सौगात है। बता दें कि इस हॉस्पिटल में बच्चों का फ्री में हृदय उपचार होता है जिसे प्रधानमंत्री ने अद्भुत सेवा भावना बताया। उन्होंने कहा, यह कार्य ‘सेवा ही संकल्प’ के भाव पर साफ उतरता है।
