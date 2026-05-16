PM Modi Netherland Visit: यह आपदाओं का दशक, हालात अगर न बदले तो पड़ेगा भारी

PM Modi Netherland Visit, (आज समाज), एम्स्टर्डम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर हालात नहीं बदले तो यह दशक पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है। नीदरलैड्स के द हेग में शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने झालमुड़ी के साथ ही भारत में बढ़ते मतदान प्रतिशत व चुनावों में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी का भी जिक्र किया।

भारत-नीदरलैंड की दोस्ती कमल-ट्यूलिप जैसी

भारत-नीदरलैंड की दोस्ती को पीएम ने कमल-ट्यूलिप जैसा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी उनकी नीदरलैंड्स के नेतृत्व से बातचीत हुई, उन्होंने हमेशा भारतीय समुदाय की तारीफ की। पीएम ने कहा, समय के साथ कई चीजें बदल गईं, पर भारत की संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में बसी है। समय बदल गया लेकिन अपनापन और संस्कार नहीं बदले।

गरीबी के दलदल में फंस जाएगा बड़ा हिस्सा

प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में दुनिया के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए कहा, यह दशक पूरे विश्व के लिए आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा, आज मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहले कारोना का संकट, फिर युद्ध और अब दुनिया ऊर्जा के संकट का सामना कर रही है। अगर समय रहते स्थिति नहीं सुधरी तो कई दशकों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पीएम ने कहा, दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी के दलदल में बुरी तरह फंस जाएगा।

तेजी से बदल रहा आज का भारत

प्रधानमंत्री ने कहा, आज का भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। भारत ने चांद पर उस जगह तक पहुंचकर इतिहास रचा, जहां दुनिया का कोई देश पहले नहीं पहुंच सका। पीएम ने कहा, तकनीक व डिजिटल क्षेत्र में भी हमारा देश नई पहचान बना रहा है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। देश के नए स्टार्टअप एआई, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। भारत के युवा अब एआई और सेमीकंडक्टर यानी कंप्यूटर चिप बनाने जैसे क्षेत्रों में देश को आगे ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने हाल ही में बड़ा एआई सम्मेलन आयोजित किया था। इससे पहले जी-20 सम्मेलन की मेजबानी भी सफलतापूर्वक की गई थी। प्रधानमंत्री पांच देशों के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे चरण में यूएई के बाद वह शुक्रवार को नीदरलैंड पहुंचे थे। इसके बाद पीएम स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे।

मिलकर आगे बढ़ रहे दोनों देश

प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे नीदरलैंड्स दुनिया भर में ट्यूलिप के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही भारत कमल के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, कमल और ट्यूलिप दोनों हमें एक खास सीख देते हैं। चाहे जड़ें पानी में हों या मिट्टी में, असली ताकत और खूबसूरती अपनी जड़ों से ही मिलती है। पीएम ने यह भी कहा कि भारत और नीदरलैंड के संबंध भी इसी तरह मजबूत हैं और दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।

भारत के युवाओं का मिजाज बना स्टार्टअप

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्टार्टअप आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 वर्ष पहले देश में 500 से भी कम स्टार्ट-अप थे और आज यह संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है। स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में केवल 4 यूनिकॉर्न थे और आज 125 एक्टिव यूनिकॉर्न हैं। एक साल में भारत में 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए हैं। यानी पूरी दुनिया में हो रहे ट्रांजेक्शन का आधे से ज्यादा भारत में हो रहा है।

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