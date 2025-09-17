PM Modi MP Visit: प्रधानमंत्री ने अपने 75वें जन्मदिन पर धार में किया पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ, पाकिस्तान पर बरसे मोदी

PM Modi In Dhar Madhya Pradesh, (आज समाज), भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर आज मध्यप्रदेश के धार जिले में पहुंचे और वहां उन्होंने देश के पहले पीएम मित्र पार्क समेत अन्य परियोजनाओं की प्रदेश को सौगात दी। मंच पर सीएम यादव ने उनका स्वागत किया। मंच पर सीएम यादव ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और इस दौरान पहलगाम हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए आॅपरेशन सिंदूर का जिक्र किया।

हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने पर मजबूर किया

पीएम ने पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा और हमने ‘आपरेशन सिंदूर’ चलाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया। उन्होंने कहा, चंद मिनटों में हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया।

परमाणु धमकियों ने नहीं डरता नया भारत

प्रधानमंत्री ने कहा, यह नया भारत है और किसी की परमाणु धमकी से डरने वाला भारत नहीं है। नया भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद मई में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान परमाणु धमकी दी थी। इसी पर पीएम ने कहा, नया भारत परमाणु धमकियों ने नहीं डरता।

स्वदेशी को बनाएंगे विकसित भारत की नींव

पीएम मोदी ने के धार में अपने संबोधन में देशवासियों से एक बार फिर स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा, देश की जनता जो भी चीज खरीदे, ध्यान रहे कि वह चीज देश में ही बनी होनी चाहिए। देश की खरीदी जाने वाली हर चीज में किसी न किसी हिंदुस्तानी का पसीना होना चाहिए। हर चीज में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू हो।

2047 तक विकसित भारत बनाना मेरा लक्ष्य

प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है। यह तभी संभव होगा जब देश के सभी व्यापारी भाई-बहन जो भी वस्तु बेचें वह हमारे देश में निर्मित हो। उन्होंने कहा, हमें स्वदेशी को विकसित भारत की आधारशिला बनाना है। हम अगर देश में बनी चीजों को गर्व के साथ खरीदेंगे, यह तभी मुमकिन होगा। हमें सबसे पहले यह देखना है कि जो भी कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं वह देश बनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा पैसा देश में ही रहेगा और जब पैसा देश में रहता है तो उसी की बदौलत देश का विकास होता है। उसी पैसे से सड़कों का निर्माण होता है, योजनाएं चलती हैं। साथ ही इससे ही नए रोजगार सृजित होते हैं।

