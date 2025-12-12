PM Modi Meets UP MPs: आप काम करते रहिए यह मजदूर आपके पीछे खड़ा है : प्रधानमंत्री

PM Meets UP NDA MPs At Parliament House, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) यानी एनडीए सांसदों के साथ लगातार मुलाकात कर उन्हें जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में करने के मंत्र दे रहे हैं। उन्होंने आज सुबह संसद भवन में उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसदों से मुलाकात की। शुरु में प्रधानमंत्री बिहार से एनडीए सांसदों से संसद भवन में मिले थे। वहीं गुरुवार को उन्होंने सभी एनडीए सांसदों के लिए डिनर आयोजित किया था।

लोगों की समस्याओं का हल करवाएं सांसद

यूपी के एनडीए सांसदों के साथ शुक्रवार सुबह मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें जनता के बीच रहने की सलाह दी और कहा कि वे लोगों की समस्याओं का हल करवाएं। उन्होंने कहा, अपने कार्यों को तकनीकों के जरिये सांसद लोगों तक पहुचाएं। मोदी ने खुद को मजदूर बताया और सांसदों से कहा कि आप काम करते रहिए मैं आपके पीछे खड़ा हूं। यह मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप बस काम करिए।

बात पहुंचाने के लए सोशल मीडिया का करें इस्तेमाल

प्रधानमंत्री ने सांसदों को यह भी नसीहत दी कि वे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा, सांसद सरकारी योजनाओं व सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएं। उन्होंने कांग्रेस का उदाहरण देकर कहा कि विपक्षी पार्टी सिर्फ वादे करती है और जैसे-जैसे चुनाव समीप आते हैं, वह काम करने का दिखावा शुरू कर देती है।

अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं के लिए करवाएं खेल प्रतियोगिताएं

पीएम मोदी ने कहा, हम बिना रुके काम करते हैं, पर हमारी उपलब्ध्यिां व स्कीम्स जनता तक पर्याप्त तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार की उपलब्ध्यिों व विकास कार्यों से लोगों को सही तरीके से अवगत कराया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस सिर्फ सड़क पर चूना लगाकर छोड़ देती थी और फर्जी वादे करती थी। विपक्षी पार्टी अपने किए वादों को पूरा नहीं करती थी। उन्होंने सांसदों से यह भी कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं भी करवाएं।

