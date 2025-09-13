PM Modi Manipur Visit Live: मिजोरम के बाद मणिपुर पहुंचे पीएम, सड़क मार्ग से चुराचांदपुर के लिए रवाना

विरोध के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम

PM Modi In Manipur, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दो दिवसीय दौरे के तहत मणिपुर पहुंच गए हैं। पहले पड़ाव में वह सुबह मिजोरम पहुंचे थे। वहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास व उदघाटन किया। इसके बाद वह मणिपुर की राजधानी इंफाल स्थित एयरपोर्ट पर पहुंचे और सूत्रों के अनुसार वहां सड़क मार्ग से चुराचांदपुर जिले के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि चुराचांदपुर में उनकी आज जनसभा है।

भारी बारिश के बीच पीएम का काफिला चुराचांदपुर रवाना

रिपोर्ट्स के अनुसार मणिपुर में आज भारी बारिश जारी है और बारिश के बीच ही पीएम मोदी का काफिला इंफाल से चुराचांदपुर के लिए रवाना हुआ है। रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि कुछ संगठनों ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के विरोध का आह्वान किया है। पीएम की चुराचांदपुर में जहां सभा है वहां पर दो दिन पहले उनके पोस्टर फाड़ दिए गए थे। इसके अलावा सभा स्थल पर तोड़फोड़ की घटना भी समाने आई है।

प्रधानमंत्री राज्य को देंगे 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात

प्रधानमंत्री का मणिपुर के चुराचांदपुर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वह हिंसाग्रस्त मणिपुर को 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात देने वाले हैं। बता दें कि मणिपुर में 20 मई-2023 में जातीय हिंसा भड़की थी जो लंबे समय तक चली। हिंसा में करीब 250 लोग मारे जा चुके हैं और कई घायल व हजारों की सख्या में लोग बेघर हो गए हैं।

जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से करेंगे बात

पीएम मोदी का हिंसा के बाद यह पहला मणिपुर दौरा है। वह हिंसा के चलते विस्थापित हुए लोगों के साथ बात भी करेंगे। चुराचांदपुर के अलावा वह राजधानी इंफाल में हिंसा के पीडितों से बात करेंगे। पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में पीएम की यात्रा को राज्य में शांति व स्थायी प्रगति की ओर ले जाने का मौका बताया। बता दें कि अब भी मणिपुर में पूरी तरह शांति बहाल नहीं हुई। आए दिन छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं।

