PM Modi: मां गंगा की अविरल धारा की तरह मॉरीशस को समृद्ध करता रहा है भारतीय संस्कृति का अविरल प्रवाह

PM Modi & Navinchandra Ramgoolam Bilateral Meeting, (आज समाज), वाराणसी: मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम भारत दौरे पर हैं और बुधवार को वह प्रसिद्ध तीर्थनगरी वाराणसी पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और रामगुलाम के साथ उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। उनकी उपस्थिति में यह भारत-मॉरीशस के बीच समझौता ज्ञापन पर दस्तखत भी किए गए। मोदी ने कहा, भारत और मॉरीशस दो देश हैं, लेकिन उनके सपने और नियति एक हैं।

द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा : मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। इसके अलावा हमने वैश्विक व क्षेत्रीय मसलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में अपने मॉरीशस समकक्ष का स्वागत करने का मौका मिला। मोदी ने कहा, काशी में मां गंगा की अविरल धारा की तरह, भारतीय संस्कृति का अविरल प्रवाह मॉरीशस को समृद्ध करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।

उन्होंने चागोस समझौता संपन्न होने पर रामगुलाम और मॉरीशस के लोगों को बधाई दी तथा इसे द्वीप राष्ट्र की संप्रभुता के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया। मोदी ने कहा, भारत और मॉरीशस स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को सक्षम बनाने की दिशा में काम करेंगे। एक स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर भारत और मॉरीशस दोनों की साझा प्राथमिकता है।

दोनों देश न केवल पार्टनर, एक परिवार

प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने कहा, मॉरीशस के साथियों का आज जब हम काशी की धरती पर वेलकम कर रहे हैं, तो यह न केवल एक औपचारिकता है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मुलाकात है। उन्होंने कहा, इसी वजह से मैं गर्व से कहता हूं कि भारत व मॉरीशस न सिर्फ पार्टनर हैं, बल्कि दोनों देश एक परिवार हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा उपनिवेशवाद व मॉरीशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का पक्षधर रहा है और इसमें भारत, मॉरीशस संग मजबूती के साथ खड़ा रहा है।

मॉरीशस के विकास में साझेदार होना गर्व की बात

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मॉरीशस के विकास में एक भरोसेमंद व प्राथमिक साझेदार होना हमारे देश के लिए गर्व की बात है। मोदी ने बताया कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरीशस में स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा, हमने आज मॉरिशस की प्राथमिकताओं व जरूरों को देखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज पर फैसला किया है, जो रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुदृढ़ होंगी। पीएम का वाराणसी का यह 52वां दौरा था। बीजेपी नेता व एमएलसी धर्मेंद्र राय ने मोदी के स्वागत में भोजपुरी में गाना गाया और कहा कि पीएम मोदी दुनिया के पावरफुल लीडर हैं।

उदार शिष्टाचार के लिए मेरा धन्यवाद : नवीनचंद्र रामगुलाम

नवीनचंद्र रामगुलाम (Navinchandra Ramgoolam) ने बैठक में कहा, मैं आपको (पीएम मोदी) और आपकी गवर्नमेंट को हमारे आगमन के बाद से हमारे व मेरे प्रतिनिधिमंडल के प्रति दिखाए उदार शिष्टाचार के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा, वाराणसी पहुंचते ही, मुझे व मेरी पत्नी का जिस तरीके से स्वागत किया गया वह काबिलेतारीफ है। रामगुलाम ने कहा, शायद अब तक किसी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत नहीं मिला होगा। मॉरीशस पीएम ने मोदी से कहा, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यह आपके निर्वाचन क्षेत्र में है।

