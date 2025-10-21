PM Modi Letter: धर्म का पालन करना व अन्याय से लड़ना सिखाते हैं भगवान राम

PM Writes Letter On Diwali, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर देशवासियों के नाम लिखी एक चिट्ठी में दोपोत्सव की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। चिट्ठी में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, भगवान राम और ‘आपरेशन सिंदूर’ का भी जिक्र किया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत और नक्सलियों के हिंसा छोड़कर मुख्यधारा लौटने की भी उन्होंने पत्र में बात कही है। मोदी ने जीएसटी सुधारों व अर्थव्यवस्था का भी लेटर में जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद इस बार दूसरी दिवाली थी।
प्रभु श्रीराम मर्यादा और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक
प्रधानमंत्री ने भगवान राम को मर्यादा और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्रीराम हमें धर्म का पालन करने के साथ-साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने की भी सीख देते हैं। पीएम ने पाकिस्तान के साथ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इसी साल मई में चलाए गए ‘आपरेशन सिंदूर’ को इसका जीवंत उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, ‘आपरेशन सिंदूर’ में जब भारत ने धर्म का पालन किया और अन्याय का बदला लिया।
कई लोग हिंसा का मार्ग छोड़कर विकास की मुख्यधारा में लौटे
प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में नक्सलवाद के मुद्दे पर कहा कि हाल के महीनों में कई लोग हिंसा का मार्ग छोड़कर विकास की मुख्यधारा में लौटे हैं। संविधान में भरोसा करके उन्होंने यह निर्णय लिया है, जो राष्ट्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। पीएम ने कहा, पहले जहां नक्सलवाद की दहशत थी, अब ऐसे अधिकतर स्थानों पर शांति का माहौल है और वहां विकास की रोशनी फैलती दिख रही है।
जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर देश
प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत तेजी से विकास कर रहा है और देश बहुत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। जीएसटी सुधारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, सरकार ने हाल ही में नेक्स्ट-जनरेशन सुधारों की शुरुआत की और शारदीय नवरात्रि के पहले 22 सितंबर को कम जीएसटी दरें लागू की गर्इं जिससे रोजमर्रा की कई चीजों के दाम में कमी आई है।
