PM Modi Johannesburg Visit: भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मिले प्रधानमंत्री, नवाचार व साझेदारी पर जोर

PM Modi In Johannesburg, जोहान्सबर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के तीन दिन के दौरे पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है और वह 20वें जी-20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए वहां गए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसर पीएम सम्मेलन में जी20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे।

जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत

मोदी शुक्रवार को जोहान्सबर्ग पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीका का उनका यह चौथा दौरा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को जोहान्सबर्ग में भारतीय मूल के टेक उद्यमियों के साथ मुलाकात करके उभरते क्षेत्रों में सहयोग, भारत व प्रवासी भारतीयों के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ करने व नई तकनीक सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की।

टेक उद्यमियों से बातचीत को उपयोगी बताया

उद्यमियों ने पीएम के साथ हेल्थ केयर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शिक्षा, कृषि, मेडिकल डिवाइस व अन्य क्षेत्रों में अपने काम पर चर्चा की। पीएम मोदी ने टेक उद्यमियों के साथ बातचीत को उपयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, उन्होंने भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से अपने जुड़ाव को गहरा करने तथा हमारे लोगों संग मिलकर काम करने की उनसे अपील की।

उद्यमियों ने भी पीएम से मुलाकात की जानकारी दी

कई उद्यमियों ने पीएम से हुई अपनी बातचीत से भी अवगत करवारया। एक उद्यमी ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए कहा कि उनका हेल्थकेयर-फोकस्ड डिजिटल मंच जनता को स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जोड़ने में मदद करता है। उन्होंने कहा, यह आॅनलाइन अपॉइंटमेंट, टेली हेल्थ और दवा पहुंचाने की सुविधा देता है। हम साउथ अफ्रीका और पड़ोसी देशों में ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं।

यूपीआई विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान मंच : उद्यमी

एक उद्यमी के मुताबिक पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि वे भारतीय नागरिकों के लिए वे क्या कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने उनसे पर्यटन को बढ़ावा किस तरह मिले, यह भी सवाल किया। उद्यमी ने कहा कि यूपीआई विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेफॉर्म है और भारत इस क्षेत्र में नेतृत्व दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा भारत के लिए सुविधाओं में इजाफा करने की बात करते हैं।

