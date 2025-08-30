जापान यात्रा आज हो रही समाप्त, इसके बाद चीन जाएंगे मोदी

मियागी में गवर्नर योशीहिरो मुराई के साथ मोदी ने किया लंच

PM Modi Japan Visit Day 2, (आज समाज), टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरे का आज दूसरा दिन है और वह अपनी जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा के साथ आज बुलेट ट्रेन से मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे हैं। वहां उन्होंने एक सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले इस परियोजना के लिए प्रशिक्षित भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से बातचीत की।

पीएम ने 16 प्रान्तों के राज्यपालों से की मुलाकात

पीएम मोदी जापान के दो दिवसीय दौरे के तहत शुक्रवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहंचे थे। इसके बाद उन्होंने 16 प्रान्तों के राज्यपालों से मुलाकात की। पीएम ने पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राज्यों और प्रान्तों के बीच सहयोग भारत और जापान की मित्रता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और मियागी प्रान्त के गवर्नर योशीहिरो मुराई सहित अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोपहर के भोजन में भाग लिया।

व्यापार, नवाचार, उद्यमिता के क्षेत्रों में अपार संभावनाएं : मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि व्यापार, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं और स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी व एआई जैसे उन्नत क्षेत्र भी दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। उन्होंने कहा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

जिनपिंग के साथ रविवार को द्विपक्षीय बैठक की संभावना

पीएम मोदी की जापान यात्रा आज समाप्त हो रही है। इसके बाद वह चीन जाएंगे, जहां 31 अगस्त और 1 सितंबर (रविवार और सोमवार) को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय बैठक करने की भी संभावना है।

भारत और चीन का मिलकर काम करना महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए भारत और चीन का मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नई दिल्ली आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

