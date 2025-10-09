PM Modi: नई ऊर्जा व व्यापक दृष्टि के साथ अब आगे बढ़ रही भारत-ब्रिटेन साझेदारी

PM Modi Meets British PM Keir Starmer In Mumbai, (आज समाज), मुंबई: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं और आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई स्थित राजभवन में आज स्टार्मर के साथ मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच कूटनीतिक, व्यापारिक व सामरिक मसलों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने इसके बाद स्टारमर के साथ एक संयुक्त वक्तत्य जारी किया।

जुलाई में ब्रिटेन गए थे पीएम मोदी

पीएम मोदी ने बताया कि स्टार्मर के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के संबंधों में काफी प्रगति हुई है। दोनों देशों के रिश्तों ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। इस साल जुलाई में जब वह ब्रिटेन गए थे तो दोनों देशों ने ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक व व्यापार डील पर सहमति बनाई थी। उन्होंने कहा, इस समझौते के बाद ब्रितानी पीएम का भारत दौरा व उनके साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इस बात का प्रतीक है कि भारत-ब्रिटेन साझेदारी नई ऊर्जा व व्यापक दृष्टि के साथ अब आगे बढ़ रही है।

सबसे बड़ा बिजनेस लीडर्स समिट आयोजित

मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि भारत व ब्रिटेन के बीच कल बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस लीडर्स समिट आयोजित किया गया। पीएम ने बताया कि दोनों नेता आज इंडिया-ब्रिटेन सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को भी संबोधित करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों से ब्रिटेन व भारत के बीच सहयोग को और मजबूत करने के कई सुझाव मिले हैं व संभावनाएं भी सामने आई हैं।

वैश्विक चुनौतियों से निपट सकते हैं दोनों देश

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपट सकते हैं और अपने-अपने देश के लोगों के लिए दोनों देश नए अवसर पैदा कर सकते हैं। उन्होंने दोनों देशों को प्राकृतिक साझेदार बताया और कहा कि हमारे रिश्तों की नींव स्वतंत्रता, लोकतंत्र व कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर टिकी है।

‘व्यापक आर्थिक व व्यापार समझौता’ बड़ी उपलब्धि

्रपीएम मोदी ने बताया कि जुलाई में भारत-ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक ‘व्यापक आर्थिक व व्यापार समझौता’ दोनों देशों की साझेदारी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मोदी व स्टार्मर के बीच हुई मीटिंग और संयुक्त वक्तव्य को दोनों देशों के आर्थिक व रणनीतिक रिश्तों के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।

रिश्ते मजबूत करने पर रहा फोकस

मोदी और स्टारमर ने मुंबई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। इस दौरान भारत-ब्रिटेन के बीच निवेश, व्यापार, तकनीकी सहयोग, रक्षा व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों नेता अपने-अपने प्रतिनिधियों के साथ मौजूद रहे। इस दौरान भारत-ब्रिटेन के रिश्तों को और मजबूत करने पर फोकस रहा।

