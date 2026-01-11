Vibrant Gujarat Summit: पीएम मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट का उद्घाटन

गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देना समिट का उद्देश्य

Vibrant Gujarat Summit, (आज समाज), राजकोट: गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से राजकोट की मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कांफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस दो दिवसीय समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह समिट 11 से 12 जनवरी तक चलेंगी।

इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद राजकोट में जीआईडीसी के मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन करेंगे। जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा और यूक्रेन के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं।

22 से अधिक देशों के 350 प्रतिनिधि और देश्भर से 5,000 कारोबारी होंगे शामिल

राजकोट समिट में 22 से अधिक देशों के लगभग 350 विदेशी प्रतिनिधि और गुजरात समेत देश भर से 5,000 से ज्यादा कारोबारियों के शामिल होने की उम्मीद है। समिट में 1,500 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे।

सूरत और वडोदरा में भी आयोजित किए जाएंगे समिट

वाइब्रेंट गुजरात के सफल मॉडल की पहुंच और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए, पूरे राज्य में चार वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कांफ्रेंस आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर गुजरात क्षेत्र के लिए रीजनल कांफ्रेंस का पहला एडिशन 9-10 अक्टूबर 2025 को मेहसाणा में हुआ था। मौजूदा वक्त में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए समिट आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद दक्षिण गुजरात (9-10 अप्रैल 2026) और मध्य गुजरात (10-11 जून 2026) क्षेत्रों के लिए रीजनल कांफ्रेंस क्रमश: सूरत और वडोदरा में आयोजित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें: सोमनाथ को तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमटे: पीएम मोदी